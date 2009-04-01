Межбанк: котировки на открытие торгов

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,2380/8,3245 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту составили 0,2410/0,2450. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,8555/10,9755.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровней 1,3192/1,3194 (вторник - 1,3238/1,3240).

Во вторник Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH с котировками – 7,7000/7,9000.