С сегодняшнего дня повышается "минималка"

С 1 апреля минимальная заработная плата увеличивается с 605 грн. до 625 грн., согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» от 26 декабря 2008 г. № 835-VI.

В целом в 2009 г. минимальная зарплата будет повышена на 64 грн. – с 605 грн. до 669 грн.

Так, Кабинет министров установил минимальный уровень заработной платы с 1 января 2009 г. в 605 грн., с 1 апреля - 625 грн., с 1 июля - 630 грн., с 1 октября - 650 грн., с 1 декабря 2009 г. - 669 грн. в месяц.

Работникам бюджетных учреждений, размеры должностных окладов которых будут меньше, чем определенный размер минимальной заработной платы, оклад устанавливается на уровне минимальной зарплаты.

Кроме того, с 1 апреля надбавка к пенсии, ежемесячному пожизненному денежному содержанию, государственной социальной помощи инвалидам с детства и детям-инвалидам, лицам, которые не имеют права на пенсию, и инвалидам составляет 7,5 грн. Дальше, поэтапно, надбавка будет повышена с 1 июля до 14,2 грн., а с 1 октября – до 28,4 грн. (пост. Кабмина №198 от 11 марта 2009 года “Некоторые вопросы социальной защиты отдельных категорий граждан”).

Также с сегодняшнего дня правительство в два раза уменьшает зарплаты премьер-министра, вице-премьеров и министров. Такое решение было принято на правительственном заседании 18 марта.

Ограничение размера зарплат установлено на период с 1 апреля 2009 года до 1 января 2010 года в связи с мировым финансовым кризисом.

Как уточнила журналистам министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА, снижение зарплат произошло за счет отмены доплат, которые выплачивались членам Кабмина, в частности, за ранг и так далее.