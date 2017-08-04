Обвал рубля вынудил россиян ринуться в обменники

В России рост курсов доллара и евро привел к повышенному спросу на валюту, который оказался необычно высоким даже для сезона отпусков, пишут "Известия".

Как рассказали представители банков, чек средней валютообменной операции в среднем вырос на 20%. Эксперты ожидают дальнейшего увеличения спроса: по их оценке, россияне традиционно увеличивают вложения в валюту при росте ее стоимости. По прогнозам аналитиков, доллар в конце года будет стоить 60–65 рублей, а евро — 69–73 рубля.

Американский доллар 8 июля подорожал до 60,2 рубля, однако в середине месяца курс откатился к 59 рублям. 1 августа доллар стоил уже 60 рублей, 3 августа — 60,6 рубля. Евро преодолел отметку в 70 рублей 1 августа, достигнув 70,5 рубля. 3 августа европейская валюта стоила 71,7 рубля. Курс, установленный ЦБ на 4 августа, — 60,8 рубля за доллар, 72 рубля за евро.

Крупнейшие российские банки зафиксировали повышение спроса населения на доллары и евро, когда американская и европейская валюты преодолели психологические отметки в 60 и 70 рублей, соответственно.

Читайте такжеВ России прожиточный минимум повысили на бутылку водкиПо оценке начальника управления продаж казначейских продуктов Абсолют-банка Владимира Борисова, рост курсов валют в последний месяц может быть связан с высылкой американских дипломатов из России и антироссийскими санкциями. Примечательно, что даже существенный — более чем на 8% — рост нефтяных котировок в последние дни не смог выступить поддержкой рублю.

Эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение спроса россиян на валюту. По их прогнозам, это будет происходить при сохранении волатильности валютных курсов и ослаблении рубля. Эксперт добавил, что россияне активно скупают валюту в периоды, когда происходят сильные движения на валютном рынке (это может быть как рост, так и падение доллара и евро), но чаще — во время роста.

По словам начальника управления конверсионных операций банка «Открытие» Артема Зотова, к концу года «американец» будет стоить 61–62 рубля, а «европеец» — 70–72 рубля.

По мнению главного экономиста Citi в России, Украине и Казахстане Ивана Чакарова, такая динамика будет обусловлена ситуацией на мировом нефтяном рынке и, в частности, соглашением между странами ОПЕК. Эксперт полагает, что не стоит рассчитывать на продление соглашения ОПЕК после марта 2017 года с учетом политических разногласий и ослабления поддержки со стороны России и Саудовской Аравии.