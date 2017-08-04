Результат дружбы с Путиным: госдолг Беларуси достиг исторического максимума

По состоянию на 1 июля величина внешнего и внутреннего госдолга Беларуси, по данным Минфина, составила 40,4% ВВП - максимальное значение показателя за всю суверенную историю страны. Долговую нагрузку экономисты оценивают через соотношение госдолга к ВВП, пишут "Белорусские новости".

История Беларуси за четверть века свидетельствует, что к государственным заимствованиям страна стала активно прибегать сразу после обретения независимости. В начале 1990-х, после распада Советского Союза, показатели госдолга достаточно быстро росли. Утрата экономических связей, существовавших в советское времена, привела к тому, что Беларусь не могла обойтись без внешней финансовой помощи.

Как свидетельствуют данные Нацбанка, международные финансовые организации выделяли в 1990-е Беларуси кредиты на поддержку экономических реформ, развитие объектов социальной сферы, закупку товаров критического импорта. Как следствие, внешний госдолг рос достаточно быстро — с 431,2 млн долларов на конец 1992 года до 1513,1 млн долларов на конец 1995 года.

Читайте такжеЛукашенко готов выполнить все поручения Порошенко и Путина для помощи по ДонбассуНаибольшую долю в структуре госдолга тогда занимали кредиты международных финансовых организаций (МВФ, МБРР, ЕБРР), а также Германии, США и России. В начале 1996 года по решению тогдашнего российского президента Бориса Ельцина львиная часть задолженности Беларуси перед Россией, возникшей в начале 1990-х, была списана. В результате, за 1996 год внешний госдолг Беларуси снизился с 1513,1 млн до 946,9 млн долларов.

Как свидетельствуют официальные данные, в 1997-2006 гг. долговая нагрузка на белорусскую экономику оставалась весьма низкой — внешний и внутренний госдолг составлял менее 10% ВВП.

Льготные цена на энергоносители, получаемые от России, и растущий российский рынок, позволяли белорусской экономике в 2000-е быстро расти без необходимости привлечения заимствований. Так, согласно данным Минфина, на 1 января 2007 года внешний и внутренний госдолг составлял 6,5% по отношению к ВВП Беларуси.

Решение Владимира Путина о пересмотре цен на энергоносители для Беларуси привело к тому, что с 2007 года Беларусь, желая обеспечивать высокие темпы экономического роста и стабильность обменного курса белорусского рубля, стала активно привлекать заимствования.

За 2007-2011 годы уровень долговой нагрузки на экономику существенно вырос: если на начало 2007-го внешний и внутренний госдолг по отношению к ВВП составлял 6,5%, то в начале 2012-го — 27%. Причем внешний госдолг за этот период вырос более чем в 20 раз: если на начало 2007-го он составлял менее 600 млн долларов, то на начало 2012-го — более 12 млрд долларов.

В последующие годы скорость накопления госдолга в долларовом выражении замедлилась, поскольку его обслуживание и погашение становилось серьезным бременем для государственных финансов. Начиная с 2013-го, ежегодные выплаты Беларуси по внешнему и внутреннему госдолгу превышают 3 млрд долларов.

Девальвация белорусского рубля в 2015-2016 гг. привела к тому, что белорусская экономика в долларовом выражении сжалась, и госдолг, номинированный преимущественно в инвалюте, существенно вырос по отношению к ВВП. Как свидетельствуют данные Минфина, если в начале 2015-го внутренний и внешний госдолг по отношению к ВВП составлял 22,3%, то в начале 2016-го — 31,5%, а в начале 2017-го — 39,4%.

В первой половине 2017-го выплаты по внутреннему госдолгу способствовали его уменьшению, однако на 1,9 млрд долларов (в связи с июньским размещением евробондов) вырос внешний госдолг до рекордных 15,6 млрд долларов. Как следствие, уровень госдолга по отношению к ВВП достиг максимального значения за всю историю Беларуси — 40,4%.

Задачу снизить уровень долговой нагрузки на экономику власти Беларуси начали ставить в 2015 году. Тогда была утверждена правительством Стратегия управления государственным долгом на 2015-2020 гг., которая, однако, не была опубликована. Но при этом власти, следуя принятой стратегии, заявляли: не менее половины внешнего долга будет выплачиваться за счет внутренних ресурсов, а вторая половина будет рефинансироваться.

«Долговую нагрузку на экономику не удается снижать, поскольку эффективность работы предприятий пока не позволяет рассчитывать на устойчивые темпы экономического роста. Без реформ в реальном секторе ситуация с его эффективностью принципиально вряд ли изменится», — отметил в комментарии эксперт Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Олег Мазоль.

Он обратил внимание, что только на обслуживание госдолга республиканский бюджет тратит около 10% своих расходов. «Таким образом, уже сегодня государство вынуждено существенно ограничивать в том числе социальные расходы, чтобы рассчитаться по накопленным долговым обязательствам», — констатировал эксперт.

Что касается погашения основного долга, то для решения этой задачи Беларусь привлекает новые заимствования.

«Сегодня мы преимущественно не гасим долг, а его рефинансируем за счет новых заимствований, что приводит к увеличению долговой нагрузки на экономику в связи с необходимостью платить проценты по таким займам», — констатировал почетный председатель Бизнес союза предпринимателей и нанимателей им. Кунявского Георгий Бадей.

По его мнению, динамика госдолга будет оставаться отрицательной до тех пор, «пока у нас не будет приемлемых темпов экономического роста».

Схожего мнения придерживаются представители банковского сектора.

«Инвестиции в основной капитал в этом году сокращаются, а те инвестиции, которые ранее сделало государство, не принесли желаемой отдачи. Соответственно, непонятно, за счет чего возможно ускорение темпов экономического роста в стране», — подчеркнул эксперт в финансовых кругах.