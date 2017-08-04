Кабмин хочет осенью еще раз пересмотреть госбюджет – обещают больше денег на "социалку"

Кабинет министров Украины планирует в сентябре-октябре еще раз пересмотреть показатели государственного бюджета на 2017 год – для усиления программ социальной защиты. Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко в эфире "112 Украина".

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"Основная идеология изменений в государственный бюджет, которые уже были внесены, - это усиление социальной защиты населения, поддержка и усиление боеспособности нашей армии. Вот два основных акцента. Сегодня мы видим положительную тенденцию, и я убежден, что мы сделаем все для того, чтобы в сентябре-октябре был еще один пересмотр госбюджета, где мы могли бы еще раз вернуться к усилению программ социальной защиты. И в контексте пенсионной реформы, как минимум, программу "осовременивания" пенсий, которую так ждут все граждане, мы проведем до конца года", - сказал Розенко.

Он уточнил, что основной фактор сверхпланового роста доходов госбюджета - это повышение в два раза – до 3,2 тыс. грн - минимальной зарплаты с 1 января 2017-года.

«Госказначейство констатирует существенное перевыполнение госбюджета. Государственная казначейская служба обнародовала официальные данные относительно доходов в государственный бюджет и по состоянию на июль они превысили запланированные на 42 млрд грн. Это, прежде всего, результат работы экономики Украины, это результат в том числе и тех реформ, которые проводит нынешняя власть», – сказал Розенко.

По словам вице-премьер-министра, повышение размера минимальной зарплаты позволило увеличить фонд оплаты труда, а благодаря этому выросли поступления в Пенсионный фонд, государственный и местные бюджеты.

Как сообщал УНИАН, 13 июля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом предложенные Кабинетом министров изменения в государственный бюджет Украины на 2017 год относительно увеличения доходов в связи с перевыполнением плановых показателей и распределением сверхплановых поступлений.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, расходы и доходы государственного бюджета Украины в 2017 году увеличиваются на 26 млрд грн, в том числе по общему фонду – на 25 млрд грн. Предполагается установить доходы госбюджета на уровне 757 млрд грн, расходы – 827,14 млрд грн, сохранив предельный дефицит на уровне 77,65 млрд грн.

В частности, закон увеличивает расходы на субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг на 30%, или на 14,1 млрд грн, – до 61,174 млрд грн, а расходы на оборону и безопасность государства – на 2,663 млрд грн.

1 августа президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2017 год».