Утверждение новых санкций Трампом вводит "новую нормальность" для России - Bloomberg

Пока Россия готовится к "десятилетиям" санкций США, холод в геополитике грозит превратиться в ледниковый период для модернизации экономики после падения цен на нефть. Об этом пишет Анна Андрианова в статье "Утверждение новых санкций Трампом вводит "новую нормальность" для России", опубликованной на сайте Bloomberg.

Неохотно превратив штрафы в закон, президент США Дональд Трамп гарантировал, что будущее России может быть таким же, как ее прошлое в качестве петрогосударства. По словам Владимира Миклашевского, старшего экономиста Danske Bank A/S, закон также отметил переход к "новой нормальности", сейчас еще более пугающей, поскольку ее нельзя будет изменить в ближайшее время.

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Отчаявшись вырваться из инвестиционного ступора после самой продолжительной рецессии этого столетия, экономика крупнейшего в мире экспортера энергоресурсов не может позволить себе оставаться огражденной от иностранного капитала и технологий. В рамках доклада о глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума Россия была отмечена 111-й среди 138 стран в области прямых иностранных инвестиций и передачи технологий.

"Хотя, на первый взгляд, западные санкции не нанесли значительного ущерба российской экономике", становится ясно, что она "стала более изолированной и теперь еще больше отстает технологически", - говорит Лиза Ермоленко, экономист Barclays Capital в Лондоне. "Она по-прежнему сильно зависит от экспорта нефти и газа, и это вряд ли изменится в ближайшее время. Более того, ни одна страна в новейшей истории не смогла восстановиться экономически и технологически и догнать другие страны, изолировав себя".

Продолжительные санкции

Закон о санкциях дает законодателям право блокировать попытки президента отменить их, и усиливает штрафные меры, введенные за вторжение России в Украину, и ее вмешательство в прошлогодние выборы в США. Таким образом, меры получили аналогичный статус тем, которые были приняты согласно поправке Джексона-Вэника, в эпоху холодной войны в 1974 году, которая налагала торговые ограничения на Советский Союз за блокирование эмиграции евреев. Она действовала в течение четырех десятилетий, даже после распада Советского Союза.

Российские официальные лица ранее заявляли, что годовая цена санкций составляла 25 млрд. евро (30 млрд. долл. США) в 2014 и 2015 годах. По оценкам МВФ, длительные ограничения могут привести к совокупной потере до 9 процентов валового внутреннего продукта в среднесрочной перспективе.

"Теперь, когда закон подписан, совершенно ясно, что ситуация с санкциями продлится долго", - сказала Наталья Орлова, главный экономист Альфа-Банк в Москве. "Привкус санкций будет сопровождать всю бизнес-деятельность с Россией".

На данный момент рынок спокойно отнесся к такому развитию событий. После потрясений в последние два месяца, на этой неделе российская валюта, облигации и акции продемонстрировали признаки восстановления, когда нефть выросла в цене. Рубль демонстрировал одни из лучших показателей среди развивающихся рынков в четверг.

Тем не менее, "следующие полгода будут полны неопределенности и потрясений в отношении российских активов", особенно до тех пор, пока США не уточнят свою позицию относительно того, выберут ли они своей целью также государственный долг, сказал Миклашевский.

"Геополитические риски"

Хотя центральный банк указал на "повышение геополитических рисков", когда приостановил смягчение денежно-кредитной политики на прошлой неделе, согласно его прогнозам, санкции сохранятся в ближайшие годы. S & P Global Ratings также заявили, что пока неясно, смогут ли препятствия еще навредить тому, что мы в настоящее время рассматриваем как умеренные среднесрочные перспективы экономического роста для России".

Хотя правительство нацелено на увеличение ВВП на 3,1% в 2020 году, Банк России говорит, что потенциальный рост экономики, вероятно, составит 2%. Согласно аналитикам, опрошенным Bloomberg, экономика вырастет на 1,3 % в 2017 году после двух лет сокращения.

Россия стала более устойчивой к внешним потрясениям за три года с момента введения санкций, что позволило ей свободно торговать валютой, отслеживать расходы и пытаться продвигать "импортозамещение".

Тем не менее, в частной беседе некоторые чиновники признаются, что усугубление противостояния рискует вызвать беспокойство инвесторов. По словам министра промышленности Дениса Мантурова, хотя Россия и привыкла к турбулентности, но бизнес больше всего нуждается в "уверенности в завтрашнем дне".

"Как можно говорить о каких-либо долгосрочных перспективах, когда все нестабильно?", - сказал он.