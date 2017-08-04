Срыв приватизации приведет к потере госбюджетом 16,6 млрд грн - Минфин

"Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2017 год" поступления от приватизации государственного имущества предусмотрены в сумме 17,1 млрд грн. По состоянию на 31.07.2017 от приватизации поступило 1,916 млрд грн, или 1,12% от плана на год. По информации ФГИУ, основные поступления от приватизации может обеспечить продажа пакетов акций ОАО "Турбоатом", ПАО "Центрэнерго" и объектов топливно-энергетического комплекса. В случае не продажи указанных объектов, объем потерь может составить 16,6 млрд грн", - отметили в пресс-службе Министерства финансов.

В Минфине считают, что приватизация государственных пакетов акций энергетических компаний не только обеспечит плановое поступление средств в бюджет, но и будет способствовать привлечению иностранных инвестиций в Украину.

"Государство показало свою неэффективность в управлении государственными предприятиями. Их содержание в большинстве случаев не приносит выгод ни обществу, ни экономике, ни государственному бюджету. Поэтому самое время привлечь частные инвестиции. Успешный и прозрачный процесс приватизации станет положительным знаком для наших международных партнеров, поскольку это позволит Украине в очередной раз доказать способность эффективно распоряжаться имеющимися ресурсами и выполнять взятые на себя обязательства", - подчеркнули в Министерстве.

Как ранее сообщалось, Фонд госимущества Украины выставил на приватизационный конкурс по 25% акций ПАО "Одессаоблэнерго" (начальная цена 631 млн грн), ПАО "Донецкоблэнерго" (143 млн грн), ПАО "Донбассэнерго" (669 млн грн), ПАО "Сумыоблэнерго" (370 млн грн), ПАО "ДТЭК Днепрооблэнерго" (728 млн грн), ПАО "ДТЭК Западэнерго" (347 млн грн), ПАО "Киевэнерго" (759 млн грн).