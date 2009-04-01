Рейтинг «Партнер-банка» повышен

Украинское рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о повышении долгосрочного кредитного рейтинга ООО «Партнер-банк» (г. Киев) с "uaВВ" до уровня "uaВВ+".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе рейтингового агентства.

При обновлении кредитного рейтинга агентство использовало финансовая отчетность ООО «Партнер–банк» за 2007-2008 гг., а также внутреннюю информацию, предоставленную банком в ходе рейтингового процесса.

Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом "uaBB" характеризуется кредитоспособностью ниже достаточной по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Высокая зависимость уровня кредитоспособности от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. Знаки "+" и "-" означают промежуточные рейтинговые уровни внутри основного уровня.

Факторы, поддерживающими уровень кредитного рейтинга: достаточный уровень капитализации для дальнейшего развития банка; низкий удельный вес просроченной и сомнительной задолженности в клиентском кредитном портфеле банка.

Факторами, ограничивающими уровень кредитного рейтинга, являются: значительная концентрация клиентского кредитного портфеля, что может отрицательно повлиять на показатели прибыльности в случае возникновения проблем даже с незначительной долей кредитов; концентрация ресурсной базы среди основных кредиторов, что ограничивает финансовую гибкость банка и повышает риск ликвидности; ухудшение структуры доходов и низкие показатели рентабельности; необходимость усовершенствования системы управления рисками; усиление влияния внешних факторов на финансовый рынок и снижение деловой активности в отдельных секторах экономики, а также значительный объем кредитов, предоставленных в иностранной валюте, что при условии девальвации национальной денежной единицы может привести к ухудшению платежеспособности отдельных заемщиков и отрицательно повлиять на ликвидность и капитализацию банка.