Евро немного подешевел в курсах Нацбанка
18:31, 04 августа 2017Финансы
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Официальный курс НБУ на 7 августа: 100 USD – 2584.2893 грн; 100 EUR – 3067.0345 грн; 10 RUR – 4.2837 грн.
Иллюстрация REUTERS
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 7 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
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100 USD США – 2584.2893 (4 августа – 2588.5752)
100 EUR – 3067.0345 (4 августа – 3070.0502)
10 RUR – 4.2837 (4 августа – 4.2610)
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 4 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,83/25,85 грн/долл.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,55/30,57 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4342/0,4349 грн/рубль.
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