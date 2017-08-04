Евро немного подешевел в курсах Нацбанка

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 7 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2584.2893 (4 августа – 2588.5752)

100 EUR – 3067.0345 (4 августа – 3070.0502)

10 RUR – 4.2837 (4 августа – 4.2610)

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 4 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,83/25,85 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,55/30,57 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4342/0,4349 грн/рубль.