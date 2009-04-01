Межбанк: доллар подешевел

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,2380/8,3245, к 11:00 сузился спрэд – 8,2400/8,3000, а к 12:00 ценовые уровни снизились к диапазону 8,2330/8,2870. К закрытию цены ушли вверх – 8,2600/8,2900 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 11:00 Национальный банк объявил цену отсечения по валютной паре доллар-гривня – 7,8000 на проводимом сегодня валютном аукционе.

Торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2410/0,2450, к 11:00 ценовые уровни сконцентрировались в диапазоне 0,2415/0,2445, а к 12:00 сузился спрэд – 0,2410/0,2435. К закрытию торгов котировки составили 0,2418/0,2438. На российском валютном рынке курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,9150 (+0,0950).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровней 1,3241/1,3243, к закрытию уровни продолжали оставаться в том же валютном коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,8555/10,9755, к 11:00 цены установились на значениях 10,8581/10,9432, а к 12:00 ушли вниз – 10,8489/10,9261. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне достигли уровней 10,8845/10,9300.