Время платить по долгам: Украина перечислила МВФ первые $450 миллионов

Украина выплатила Международному валютному фонду 450 млн долларов по программе stand by от 2014 года.

Читайте такжеВ МВФ заявили, что земельная реформа не обязательна для получения Украиной следующего транша

Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на представителя Национального банка.

«Действительно, начались выплаты по программе Stand by, первый платеж уже был перечислен. В целом, объем выплат перед МВФ – как по основной сумме долга, так и процентов по долгу – составляет около 1 миллиарда долларов США в августе-декабре этого года и не представляет угрозы для объема международных резервов. Мы уже учли эти выплаты, прогнозируя рост международных резервов до 20 миллиардов долларов США на конец этого года», — отметил представитель НБУ.

Как сообщал УНИАН, в марте 2014 года Международный валютный фонд на уровне руководства миссии договорился с украинским правительством о программе сотрудничества stand-by сроком на два года и с объемом финансирования 14-18 млрд долл. Совет директоров Международного валютного фонда 11 марта 2015 года одобрил выделение Украине 17,5 млрд долларов по 4-летней программе EFF (Extended Fund Facility) вместо программы stand-by.