«Миссионеры» спешат на помощь, или возвращение бартера

Ничего зазорного в желании заработать на нынешнем экономическом кризисе нет. Ведь, как известно, “бизнес есть бизнес”, и он должен работать в любых условиях. Вопрос в другом - насколько способ зарабатывания денег, как говорил литературный герой, “cравнительно честен” в каждом отдельном случае.

“Герои вчерашних дней” возвращаются?..

У ситуаций в экономике Украины и России начала 90-х годов ХХ века и нынешней есть несомненное сходство. В частности, это проявляется в остром дефиците денежных ресурсов. Хоть сейчас и наблюдаем глобальный экономический кризис, начался он именно с проблем в финансовой сфере. Соответственно, значительно ухудшился доступ предприятий к кредитам.

Тем не менее, предприятия худо-бедно, но продолжают работать, то есть выпускать продукцию. Однако, кто купит ее, если нет денег? Вот здесь на помощь и приходит “старый добрый” бартер, который, казалось, безвозвратно канул в лету еще в 90-е годы. Так, 13 марта 2009 года в Украине открылся Международный расчетно-товарный центр (МРТЦ).

По словам генерального директора «МРТЦ Украина» Андрея Шурубора, “миссия центра – помогать предприятиям в сбыте продукции в условиях дефицита финансов”. Казалось бы, это именно то, что необходимо нашей экономике в текущих условиях. Однако несколько смущает лексика в устах бизнесмена: “миссия”, “помогать”. Неужели МРТЦ - благотворительная организация. Кстати, как отметили в компании, к основной деятельности еще не приступили, ведется работа?.. При этом еще одна особенность, эксперты и участники рынка категорически отказались комментировать положение дел. В ответ звучало только одно – ситуация "мутная"…

Характерно также то, что «помощь» пришла из России. Ведь организатором Центра является небезызвестный Герман Стерлигов, “первый советский капиталист и миллионер”. Стерлигов в 1990 году основал товарно-сырьевую биржу “Алиса” с уставным фондом 25 тыс. рублей. И уже за два месяца заработал свой миллион. Весьма навязчивой рекламой на ТВ и в печатных СМИ биржа запомнилась многим гражданам.

Между тем, позже миллионер потерял большую часть своих активов и перебрался на хутор в Подмосковье, где занялся разведением овец. И вот, в период экономического кризиса, Стерлигов возвращается в большой бизнес. Видимо, в своей тарелке он чувствует себя именно во времена весьма и весьма неопределенные. В октябре 2008 года Стерлигов открывает в России Антикризисный расчетно-товарный центр, партнером которого является «МРТЦ Украина» (контрольный пакет акций его принадлежит Стерлигову).

Что же представляет собой новый расчетно-товарный центр? Это не биржа, так как сделки, их регистрация и т.п. не осуществляются непосредственно в самой системе. Центр всего лишь предоставляет клиентам инфраструктуру для осуществления сделок.

Справочно: АРТЦ – это автоматизированная система для отбора и определения цепочек товарообменных операций. Компании в заявке центру указывают свои товары и те, которые они хотят приобрести. Поданные заявки обрабатываются, и определяются возможные товарообменные цепочки с максимальной длиной в пять компаний. Такие цепочки могут быть очень длинными, поэтому для практической реализации бартерной операции компьютерная программа автоматически отсекает цепочку на пятом звене, которое и получает деньги. Услуги системы стоят 1% от суммы сделки, гарантийный взнос составляет 2% от стоимости заявленного товара. На чем здесь можно заработать?

На первый взгляд, все довольно просто. Но неужели «Стерлигов и компания» собираются заработать только с 1%, оплачиваемого клиентами от суммы сделки? Обратим внимание, что Стерлигов постоянно подчеркивает то, что система является исключительно его «ноу-хау». Однако это больше напоминает изобретение велосипеда. Конечно, система АРТЦ несколько отличается от предыдущих, однако суть ее остается неизменной – бартерные схемы.

Предприятия, остро нуждающиеся в сбыте своей продукции, будут, вероятно, выставлять ее по заниженной цене. Вот здесь и начинается полоса тумана. Ведь если меняем, к примеру, нефть на бананы, то очень трудно установить цену сделки, особенно если в ней участвуют пять «звеньев». Не правда ли, на этом можно неплохо заработать, тем более не известно, кто будет возможным посредником? То есть, спасение нашей экономики – в еще большей ее тенизации. Странно, не правда ли?

Еще один интересный момент. По утверждению Стерлигова, в России уже действует сеть из нескольких десятков региональных центров. Помимо названного, представительства АРТЦ открыты в Украине, Гонконге, Казахстане, Китае. Стерлигов сообщил, что в развитие сети в России инвестировано порядка 15 млн. евро, и данные вложения уже окупились, несмотря на то, что система еще не начала полноценно работать. Каким же образом?

Создается впечатление, что АРТЦ построен по схеме финансовой пирамиды. Хочешь заработать – сначала заплати деньги. Популярность таких пирамид растет как раз в «смутные времена», подобные нынешним кризисным. В частности, украинские партнеры АРТЦ заплатили Стерлигову 200 тыс. евро за право представлять интересы центра.

Очередной, еще более серьезный момент: в рамках системы АРТЦ возможна покупка задолженности предприятий. И покупатель может в любой момент предъявить право на собственность. Может, главная цель Стерлигова – скупка украинских активов по весьма приемлемым ценам?.. Вполне возможен и такой вариант, тем более что российский бизнес в этом уже весьма преуспел.

Интересен также вопрос гарантий участникам сделок в системе АРТЦ. А интересен он тем, что, в принципе, никто здесь никому ничего не гарантирует. Центр является Обществом с ограниченной ответственностью, и в случае банкротства средства клиентам возвращены не будут.

В целом же можно констатировать, что рисков в данной системе немало, однако однозначно утверждать что-либо сложно. И, пожалуй, в этом и заключается секрет неуязвимости АРТЦ. Ведь возможно, что цель у них и правда благая – спасти экономику от кризиса. Тем более, что Герман Стерлигов заявлял и о том, что вернулся «в мир», чтобы спасти человечество от ядерной катастрофы…

Николай Голицын (для УНИАН)