НБУ 31 марта привлек под депозитные сертификаты 385 млн.грн.

Национальный банк Украины во вторник, 31 марта, привлек средства под депозитные сертификаты на сумму 385 млн. грн. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Согласно размещенной информации, НБУ привлек средства от шести банков сроком на 14 дней под 12% годовых.

Так же Национальный банк Украины 31 марта т.г. выдал банкам по постоянно действующей программе рефинансирования (кредиты овернайт) 25,1 млн. грн.

Семи банкам средства были выданы под 20% годовых.

За прошлую неделю, с 23 по 30 марта, Национальный банк Украины увеличил в своем портфеле объем облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 3,885 млрд. грн. – с 14,420 млрд. грн. до 18,305 млрд. грн.

Объем ОВГЗ в собственности банков с 24 февраля по 2 марта сократился с 17,287 млрд. грн. до 13,465 млрд. грн.

В целом объем ОВГЗ в обращении, по данным НБУ, на 30 марта т.г. составил 35,267 млрд. грн.

По мнению экспертов, схема с выкупом Нацбанком выпущенных правительством ОВГЗ используется для покрытия дефицита Государственного бюджета за счет эмиссии гривни. Бумаги могут выкупаться одним из государственных банков, с последующим их предъявлением для выкупа Нацбанку.