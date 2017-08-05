Финансовая децентрализация: с начала года местные бюджеты пополнились на 103 миллиарда гривень

На протяжении января-июля текущего года в общий фонд местных бюджетов поступило 102,8 млрд грн.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко на своей странице в Facebook.

«Финансовая #децентрализация не сбавляет обороты. Местные бюджеты за январь-июль выросли на 24,9 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На протяжении января-июля в общий фонд местных бюджетов поступило 102,8 млрд грн», - написал он.

Также по словам Зубко, «за семь месяцев этого года бюджеты 366 ОТО достигли 4,7 млрд грн. Прирост поступлений в общий фонд бюджета ОТО против января-июля прошлого года составил 39,8% или + 1,3 млрд грн».

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины за январь-июнь 2017 года выполнен с профицитом на уровне 29,035 млрд грн против 35 млрд грн дефицита за аналогичный период прошлого года.

Доходы госбюджета за этот период составили 325,773 млрд грн, расходы – 394,906 млрд грн.

Сводный бюджет Украины за январь-июнь 2017 года выполнен с профицитом на уровне 52,145 млрд грн против 11,280 млрд грн дефицита за аналогичный период 2016 года.

Дефицит госбюджета Украины по итогам 2016 года составил 70,130 млрд грн, или 2,9% ВВП.