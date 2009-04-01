НБУ увеличил почти на 4 млрд. грн. объем ОВГЗ

За прошлую неделю, с 23 по 30 марта, Национальный банк Украины увеличил в своем портфеле объем облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 3,885 млрд. грн. – с 14,420 млрд. грн. до 18,305 млрд. грн. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Согласно предоставленной информации, объем ОВГЗ в собственности банков с 24 февраля по 2 марта сократился с 17,287 млрд. грн. до 13,465 млрд. грн.

В целом объем ОВГЗ в обращении, по данным НБУ, на 30 марта т.г. составил 35,267 млрд. грн.

По мнению экспертов, схема с выкупом Нацбанком выпущенных правительством ОВГЗ используется для покрытия дефицита Государственного бюджета за счет эмиссии гривни. Бумаги могут выкупаться одним из государственных банков, с последующим их предъявлением для выкупа Нацбанку.