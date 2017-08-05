Против экс-главы НБУ Гонтаревой возобновили следствие

Печерский районный суд города Киева обязал Генеральную прокуратуру возобновить следствие в отношении бывшей главы Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой. Об этом говорится в постановлении суда, передает "Экономическая правда".

Читайте также "Моя миссия завершена": Гонтарева написала прощальное послание"Постановление следователя по особо важным делам о закрытии уголовного производства отменить, а материалы уголовного производства направить в главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины для продолжения досудебного расследования. Постановление обжалованию не подлежит", — говорится в постановлении.

Отмечается, что решение о закрытии уголовного производства следователь ГПУ принял необоснованно.

Следователь сослался на то, что "каких-либо объективных или же фактических данных, которые бы свидетельствовали о наличии в действиях председателя или других служебных лиц НБУ состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 376 УК Украины, не установлено, а их получение следственным путем в ходе проведения досудебного расследования исчерпано".

Суд посчитал такие доводы необоснованными, поскольку во время следствия не исследованы все обстоятельства дела.

Напомним, 14 июля 2015 года Министерство внутренних дел возбудило дело против руководства НБУ после соответствующего обращения народного депутата Виталия Куприя.