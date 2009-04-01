Кабмин намерен иметь контрольный пакет в двух банках

Правительство намерено единолично иметь контрольный пакет в первых двух рекапитализированных банках. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

«Относительно капитализации банков - уже в ближайшее время правительство выкупит не менее чем 50% + 1 акция и капитализирует первые два коммерческих банка, и начнет процесс их оздоровления», - говорится в сообщении со ссылкой на министра экономики Украины Богдана ДАНИЛИШИНА. При этом названия банков не уточняются.

Согласно Порядку рекапитализации коммерческих банков, государство может принимать участие в капитализации банка при условии, если ему передается, единолично или вместе с другим инвестором, в случае заключения договора о совместном участии в капитализации банка, не менее 50% плюс одна акция.

Как сообщалось, 25 марта т.г. исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ заявил, что Национальный банк Украины не предоставил правительству ни одного предложения по рекапитализации коммерческих банков.

На сегодня официально обнародованы инициативы нескольких банков по участию в их капитале государства. Среди них: банк «Надра», «Укрпромбанк», «Родовид Банк» (в них введены временные администрации), а также, по инициативе акционеров, - банк «Финансы и Кредит» и «Укргазбанк».

Согласно Порядку рекапитализации коммерческих банков, Кабинет министров будет принимать участие в капитализации негосударственных банков лишь в случае введения в них временной администрации.

В Госбюджете Украины на 2009 год на рекапитализацию банков заложено 44 млрд. гривень (1 долл. – 7,70 грн.). Эта сумма, по согласованию с Международным валютным фондом, не будет включаться в сумму государственного долга страны.