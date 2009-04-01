Средневзвешенный курс составил 7,8972 грн./долл.

По результатам сегодняшних торгов на валютном межбанке средневзвешенный курс покупки доллара за гривни составил 7,8972 грн./долл. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального банка Украины, переданном агентству УНИАН.

Согласно предоставленной информации, общий объем торгов (в долларовом эквиваленте) составил 226,361 млн. долл., в том числе по доллару – 113,4 млн. долл.

По данным НБУ, объем торгов по евро был на уровне 55,260 млн. евро при средневзвешенном курсе 10,8933 грн./евро, по английскому фунту – 11,247 млн. фунтов при курсе 8,909 грн./фунт, российскому рублю – 258,795 млн. рублей при курсе 2,43 гривни за 10 рублей.

Как сообщалось, на украинском межбанке торги по доллару закрылись котировками 8,26-8,29 грн./долл., по российскому рублю - 0,2418-0,2438 грн./руб., по евро - 10,8845-10,9300 грн./евро.

Национальный банк Украины сегодня проводил спецаукцион, цена отсечения составила 7,8 грн./долл.