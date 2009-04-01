ГЛАВНОЕ на 1 апреля (вечер)

Финансовый рынок

Правительство намерено единолично иметь контрольный пакет в первых двух рекапитализированных банках. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

«Относительно капитализации банков - уже в ближайшее время правительство выкупит не менее чем 50% + 1 акция и капитализирует первые два коммерческих банка, и начнет процесс их оздоровления», - говорится в сообщении со ссылкой на министра экономики Украины Богдана ДАНИЛИШИНА. При этом названия банков не уточняются.

Согласно Порядку рекапитализации коммерческих банков, государство может принимать участие в капитализации банка при условии, если ему передается, единолично или вместе с другим инвестором, в случае заключения договора о совместном участии в капитализации банка, не менее 50% плюс одна акция.

Украинское рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о повышении долгосрочного кредитного рейтинга ООО «Партнер-банк» (г. Киев) с "uaВВ" до уровня "uaВВ+".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе рейтингового агентства.

При обновлении кредитного рейтинга агентство использовало финансовая отчетность ООО «Партнер–банк» за 2007-2008 гг., а также внутреннюю информацию, предоставленную банком в ходе рейтингового процесса.

Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом "uaBB" характеризуется кредитоспособностью ниже достаточной по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Высокая зависимость уровня кредитоспособности от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. Знаки "+" и "-" означают промежуточные рейтинговые уровни внутри основного уровня.

Факторы, поддерживающими уровень кредитного рейтинга: достаточный уровень капитализации для дальнейшего развития банка; низкий удельный вес просроченной и сомнительной задолженности в клиентском кредитном портфеле банка.

Факторами, ограничивающими уровень кредитного рейтинга, являются: значительная концентрация клиентского кредитного портфеля, что может отрицательно повлиять на показатели прибыльности в случае возникновения проблем даже с незначительной долей кредитов; концентрация ресурсной базы среди основных кредиторов, что ограничивает финансовую гибкость банка и повышает риск ликвидности; ухудшение структуры доходов и низкие показатели рентабельности; необходимость усовершенствования системы управления рисками; усиление влияния внешних факторов на финансовый рынок и снижение деловой активности в отдельных секторах экономики, а также значительный объем кредитов, предоставленных в иностранной валюте, что при условии девальвации национальной денежной единицы может привести к ухудшению платежеспособности отдельных заемщиков и отрицательно повлиять на ликвидность и капитализацию банка.

Национальный банк Украины во вторник, 31 марта, привлек средства под депозитные сертификаты на сумму 385 млн. грн. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Согласно размещенной информации, НБУ привлек средства от шести банков сроком на 14 дней под 12% годовых.

Также Национальный банк Украины 31 марта т.г. выдал банкам по постоянно действующей программе рефинансирования (кредиты овернайт) 25,1 млн. грн.

Семи банкам средства были выданы под 20% годовых.

За прошлую неделю, с 23 по 30 марта, Национальный банк Украины увеличил в своем портфеле объем облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 3,885 млрд. грн. – с 14,420 млрд. грн. до 18,305 млрд. грн.

Объем ОВГЗ в собственности банков с 24 февраля по 2 марта сократился с 17,287 млрд. грн. до 13,465 млрд. грн.

В целом объем ОВГЗ в обращении, по данным НБУ, на 30 марта т.г. составил 35,267 млрд. грн.

По мнению экспертов, схема с выкупом Нацбанком выпущенных правительством ОВГЗ используется для покрытия дефицита Государственного бюджета за счет эмиссии гривни. Бумаги могут выкупаться одним из государственных банков, с последующим их предъявлением для выкупа Нацбанку.

За прошлую неделю, с 23 по 30 марта, Национальный банк Украины увеличил в своем портфеле объем облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 3,885 млрд. грн. – с 14,420 млрд. грн. до 18,305 млрд. грн. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Согласно предоставленной информации, объем ОВГЗ в собственности банков с 24 февраля по 2 марта сократился с 17,287 млрд. грн. до 13,465 млрд. грн.

В целом объем ОВГЗ в обращении, по данным НБУ, на 30 марта т.г. составил 35,267 млрд. грн.

По мнению экспертов, схема с выкупом Нацбанком выпущенных правительством ОВГЗ используется для покрытия дефицита Государственного бюджета за счет эмиссии гривни. Бумаги могут выкупаться одним из государственных банков, с последующим их предъявлением для выкупа Нацбанку.

На спецаукционе, который состоялся сегодня, 1 апреля, Национальный банк Украины продал 27,224 млн. долл. по курсу 7,8 грн./долл.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, валюта реализовывалась для удовлетворения потребностей клиентов банков – физических лиц-резидентов, а также физических лиц-резидентов – субъектов предпринимательской деятельности (малый бизнес), которые обусловлены необходимостью погашения задолженности по кредитам, полученным в иностранной валюте.

В аукционе приняли участие 44 банка.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,2380/8,3245, к 11:00 сузился спрэд – 8,2400/8,3000, а к 12:00 ценовые уровни снизились к диапазону 8,2330/8,2870. К закрытию цены ушли вверх – 8,2600/8,2900 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 11:00 Национальный банк объявил цену отсечения по валютной паре доллар-гривня – 7,8000 на проводимом сегодня валютном аукционе.

Торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2410/0,2450, к 11:00 ценовые уровни сконцентрировались в диапазоне 0,2415/0,2445, а к 12:00 сузился спрэд – 0,2410/0,2435. К закрытию торгов котировки составили 0,2418/0,2438. На российском валютном рынке курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,9150 (+0,0950).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровней 1,3241/1,3243, к закрытию уровни продолжали оставаться в том же валютном коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,8555/10,9755, к 11:00 цены установились на значениях 10,8581/10,9432, а к 12:00 ушли вниз – 10,8489/10,9261. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне достигли уровней 10,8845/10,9300.

По результатам сегодняшних торгов на валютном межбанке средневзвешенный курс покупки доллара за гривни составил 7,8972 грн./долл. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального банка Украины, переданном агентству УНИАН.

Согласно предоставленной информации, общий объем торгов (в долларовом эквиваленте) составил 226,361 млн. долл., в том числе по доллару – 113,4 млн. долл.

По данным НБУ, объем торгов по евро был на уровне 55,260 млн. евро при средневзвешенном курсе 10,8933 грн./евро, по английскому фунту – 11,247 млн. фунтов при курсе 8,909 грн./фунт, российскому рублю – 258,795 млн. рублей при курсе 2,43 гривни за 10 рублей.

На 2 апреля НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 770.0000 (на 1 апреля – 770.0000)

100 EUR – 1019.9420 (на 1 апреля – 1024.7160)

10 RUR – 2.2683 (на 1 апреля – 2.2712)

Новости ТЭК

Первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ пообещал безотлагательно передать в Верховную Раду копии подписанных 19 января 2009 года с Россией газовых соглашений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО.

«Позавчера (в понедельник – УНИАН) я беседовал об этом с первым вице-премьер-министром Александром ТУРЧИНОВЫМ, который заверил меня, что он безотлагательно даст команду первому отделу Секретариата Кабмина направить все эти документы на имя председателя комитета по национальной безопасности и обороне», - сказал А.ГРИЦЕНКО, добавив, что сегодня еще не проверял почту, а потому не знает, поступили ли эти документы.

«Этот вопрос важен, ведь должен засвидетельствовать, что правительство, которое мы создали, действует подконтрольно Верховной Раде, тем более по таким важным вопросам, которые касаются энергетической, экономической безопасности государства на десятилетний период», - отметил А.ГРИЦЕНКО, добавив, что «ТУРЧИНОВ пообещал, что эти документы Рада получит».

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины” (относительно стимулирования использования альтернативных источников энергии).

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона проголосовали 415 народных депутатов из 437 зарегистрированных в сессионном зале.

Задачей закона является стимулирование производства и внедрения энергосохранных технологий и использования альтернативных источников энергии, повышение конкурентоспособности отечественного товаропроизводителя за счет уменьшения энергоемкости производства, улучшение платежного баланса страны за счет сокращения потребления импортных энергоресурсов.

Законом предусматривается внесение изменений в Земельный кодекс и законы “Об электроэнергетике”, “О плате за землю”, “Об аренде земли” и “О налогообложении прибыли предприятий”.

Предложенными изменениями предусмотрено: дополнение Земельного кодекса нормами, согласно которым не подлежат продаже на конкурентных принципах (земельных торгах) земельные участки государственной или коммунальной собственности или права на них в случае строительства и обслуживания объектов альтернативной энергетики, а цена земельного участка, который продается для строительства и обслуживания транспортной инфраструктуры (в т.ч. объектов альтернативной энергетики), определяется с использованием метода капитализации такого земельного участка;

Кроме того, вносятся уточнения, что государственная политика в электроэнергетике базируется не только на содействии развитию ветроэнергетики, но всех видов альтернативной энергетики; устанавливается для центрального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в электроэнергетике, обязанность ежегодно, не позже 31 марта, предоставлять Верховной Раде отчет о состоянии альтернативной энергетики и эффективность мероприятий стимулирования ее развития.

Также установлена обязанность Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины формировать и вести реестр объектов электроэнергетики, которые используют альтернативные источники энергии, и обязанность Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины во время утверждения инвестиционных программ владельцев электрических сетей полностью учитывать расходы на подключение к электрическим сетям объектов электроэнергетики, производящих электрическую энергию с использованием альтернативных источников энергии, и обнародовать информацию относительно расходов на подключение к электрическим сетям объектов электроэнергетики, производящих электрическую энергию с использованием альтернативных источников.

Российская группа VS Energy International заявила о своей заинтересованности принять участие в фондовых торгах по продаже государственного пакета акций энергоснабжающей компании ОАО «Одессаоблэнерго».

Об этом УНИАН заявила глава пресс-службы "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" Ирина ФИЯЛКО.

«Приватизация облэнерго нам, безусловно, интересна, поскольку электроэнергетика - стратегическое направление бизнеса нашей компании. Мы готовы рассматривать свое участие в этом процессе как только нас ознакомят с условиями торгов. В частности, это касается и "Одессаоблэнерго", - отметила пресс-секретарь.

В то же время глава департамента корпоративных коммуникаций группы «Финансы и кредит» Максим ПРАСОЛОВ заявил УНИАН, что группа пока не готова комментировать вопросы своего участие в фондовых торгах по «Одессаоблэнерго».

«Позиция группы по данному вопросу будет сформирована к следующему понедельнику», - сказал он.

Транспорт

Министерство транспорта и связи Украины инициирует приватизацию ряда предприятий отрасли. Об этом в интервью УНИАН сообщил министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ.

«Мы считаем, что необходимо «Черноморское морское пароходство» отдать на приватизацию, «Украинское дунайское пароходство», «Черазморпуть», мы считаем, что нужно продать акции «АэроСвита», «Международных авиалиний Украины» в частные руки, нужно продать «Львовские авиалинии», - сообщил министр. По его словам, приватизацию предлагается осуществить в этом году, соответствующие обращения министерство направило в Фонд госимущества и Кабинет министров, они находятся на рассмотрении в Верховной Раде, которая должна изъять их из списка предприятий, которые не подлежат приватизации.

«То есть, те предприятия, которые не играют стратегического значения – а эти предприятия сегодня уже не являются стратегическими – их нужно передавать в частные руки», - отметил И.ВИНСКИЙ.

Общая стоимость подготовленных Министерством транспорта и связи Украины инвестиционных проектов составляет 80 млрд. грн. Об этом в интервью УНИАН сообщил министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ.

«Мы ведем предметный разговор, имеем пакет более 200 инвестиционных предложений на общую сумму около 80 млрд. грн. Я думаю, будет еще больше цифра звучать. Но это инвестиции не одного года, это программа нескольких лет. Все это будет происходить, в зависимости от того, найдется ли ресурс у потенциального инвестора», - отметил он. В то же время министр не назвал сумму инвестиций, на которые министерство рассчитывает в 2009 г. «Я не ставил бы так вопрос – потому что, к сожалению, мировой кризис негативно влияет на то, чтобы инвесторы вкладывали свои средства. Это большая проблема, поэтому я бы не стал загадывать сейчас», - отметил он.

В то же время, И.ВИНСКИЙ убежден, что бюджетные вложения в развитие отрасли необходимо минимизировать за счет увеличения инвестиций. «Одним из методов борьбы с кризисом является привлечение инвесторов и строительство инфраструктуры, ведь это дает возможность запустить производственный процесс за счет инвестиционных средств. Поэтому главным ответом на кризис должен быть запуск инвестпроектов», - сказал он.

Столичные новости

Сегодня вступило в силу постановление Кабинета министров Украины от 11 февраля текущего года, которым утвержден Порядок использования в 2009 году средств Стабилизационного фонда, предусмотренных в Государственном бюджете для выполнения функций столицы в соответствии с Законом Украины "О столице Украины - городе-герое Киеве", включая строительство метрополитена.

Постановление сегодня обнародовано в официальном издании правительства – газете “Урядовий кур’єр”.

Согласно постановлению, Кабмин в целом выделил Киеву 500 млн. грн. стабилизационных средств на текущий год.

Постановлением определенно, что бюджетные средства направляются на финансирование таких проектов строительства и реконструкции:

Куреневско-Красноармейская линия метрополитена, строительство участка от станции "Лыбидская" до станции "Выставочный центр" (первая очередь - участок от станции "Лыбидская" до станции "Васильковская") - 200 млн. грн;

строительство второй нитки Главного городского канализационного коллектора, - 20 млн. грн.;

перекладка части системы напорного канализационного коллектора, от насосной станции жилого массива Святошин до Чумаковского коллектора - 50 млн. грн;

строительство водопроводной магистрали от ул. Глыбочицкой до ул. Владимирской - 25 млн. грн;

строительство напорного канализационного трубопровода от канализационной насосной станции "Пуща-Водица" до ул. Газопроводной - 13,5 млн. грн.;

строительство водопроводной сети от ул. Гречко до Большой кольцевой дороги - 17,7 млн. грн.;

реконструкция Перовского канализационного коллектора - 22,3 млн. грн.;

строительство Чумаковского канализационного коллектора - 20 млн. грн.;

реконструкция участка канализационного коллектора по ул. Киото - 4,5 млн. грн.;

реконструкция канализационного коллектора по просп. Лесному - 12 млн. грн.;

строительство комплекса сооружений артезианского водоснабжения жилого массива Осокорки Северные и водопроводной магистрали по просп. Григоренко (первая очередь) - 25 млн. грн.;

строительство Юго-Западного канализационного коллектора, I-IV пусковые комплексы - 60 млн. грн.;

реконструкция, реставрация и строительство комплекса сооружений Верховного Суда Украины на ул. Пилипа Орлика, 8 - 30 млн. грн.

Международные новости

В феврале 2009 года уровень безработицы, с учетом поправки на сезонность, в еврозоне возрос до 8,5% против 8,3% в январе 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

Уровень безработицы во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) в феврале также возрос, и составил 7,9% против 7,7% в январе 2009 года.

В феврале 2009 года самый низкий уровень безработицы зарегистрирован в Нидерландах (2,7%).

Наивысший уровень безработицы в феврале 2009 года наблюдался в Испании (15,5%), Латвии (14,4%) и Литве (13,7%).

По данным Евростата, в целом в феврале не имели работы 13,486 млн. человек в еврозоне и 19,156 млн. – в ЕС-27.

В феврале 2008 года уровень безработицы в еврозоне составлял 7,2%, в ЕС-27 – 6,8%.

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