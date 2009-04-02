Париж и Берлин говорят о жестких правилах для банков

Президент Франции и канцлер Германии заявили, что главное внимание участников саммита G20 должно быть уделено новым более жестким правилам регулирования финансовой сферы, сообщает Би-би-си.

На совместной пресс-конференции с канцлером Ангелой Меркель в преддверии встречи Николя Саркози заявил, что никакие финансовые организации не должны действовать бесконтрольно.

Французский президент считает, что вопрос новой системы надзора за финансовым сектором должен быть принят без обсуждения. Саркози призвал участников саммита "не упустить исторический момент" и выстроить систему "регулирования для 21-го века".

По мнению канцлера Германии, экономический кризис - это не природная катастрофа, а следствие допущенных ошибок.

Меркель присоединилась к призывам французского президента относительно более четких правил поведения на финансовых рынках для того, чтобы избежать повторения подобного в будущем.

Она выразила стремление к более строгому контролю над работой хедж-фондов, а также к ограничению премий банковских управляющих.

Саркози, в свою очередь, призвал к немедленному обнародованию списка стран, где используется пониженное налогообложение, и обратил внимание на недостаточную открытость некоторых рейтинговых агентств.

Ранее президент Франции, чье мнение относительно выхода из экономического кризиса расходится с позицией США и Великобритании, грозился покинуть саммит, если требования о более жестком контроле за мировой финансовой системой не будут учтены.

Меркель, накануне вылета в Лондон сказала, что этот шаг был бы "не лучшей идеей".

Президент США Барак Обама, прибывший в Лондон 31 марта, заявил, что страны-участницы "большой двадцатки" должны отказаться от протекционизма и поддержать рынки развивающихся стран.

1 апреля вместе со своей супругой он побывал на аудиенции у королевы Великобритании в Букингемском дворце.

Этот день накануне начала саммита был ознаменован акциями протеста в лондонском Сити, - историческом деловом районе города - где произошли столкновения демонстрантов с полицией.

На Трафальгарской площади протестующие вели себя гораздо более мирно, наблюдатели описывают происходящее как "классический образец демонстрации".

Согласие близко?

В течение вторника участники саммита вели двусторонние переговоры для обсуждения окончательных деталей предполагаемого плана реформ.

Франция и Германия не испытывают большого энтузиазма относительно крупных вливаний в экономику для преодоления кризиса из-за опасений относительно инфляции и дефицита госбюджета.

По словам британского премьера Гордона Брауна, лидеров стран, собравшихся в Лондоне, "отделяет от достижения консенсуса лишь несколько часов".

Тем не менее, как сообщает корреспондент Би-би-си Стефани Фландерс, дипломаты, работающие над проектом коммюнике саммита, все еще спорят по поводу двух ключевых вопросов: объемов государственной помощи и степени регулирования сектора финансовых услуг.