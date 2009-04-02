Мексика попросила у МВФ кредит

Мексика официально запросила у Международного валютного фонда /МВФ/ стабилизационную кредитную линию в размере 47 млрд долл. Об этом сообщили Центробанк и министерство финансов латиноамериканской страны, передает Прайм-ТАСС.

Находящийся в Лондоне на саммите "двадцатки" президент Мексики Фелипе Кальдерон заявил о необходимости увеличить резервы международных финансовых институтов и высказался за более активное кредитование латиноамериканских стран, "имеющих большой потенциал развития". Мексика исходит из озвученного президентом в Великобритании тезиса о том, что "кризис представляет необыкновенные возможности для перемен". Причем, как считают в Мехико, новая глобальная финансовая архитектура должна полнее учитывать интересы стран с быстроразвивающимися экономиками.

Кредитную линию МВФ мексиканское правительство намерено использовать прежде всего как инструмент гарантирования антикризисных инфраструктурных и социальных программ, финансируемых за счет собственных и привлеченных резервов. По мнению президента Ф.Кальдерона, "кредитная линия МВФ обернется для Мексики облегчением доступа к другим источникам финансирования и повышением объемов внутреннего и внешнего кредитования на лучших условиях".