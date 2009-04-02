Украина отступила на шаг от дефолта

В течение марта индикаторы, показывающие, насколько высоко западные инвесторы оценивают вероятность дефолта Украины, снизились более чем на 20%.

Март стал первым месяцем с начала кризиса, когда западные инвесторы улучшили свою оценку платежеспособности Украины. Об этом говорит изменение показателя EMBI+Украина, который за прошлый месяц уменьшился с 3538 пунктов до 2752, или на 20,2%, пишет Дело.

Второй показатель, характеризующий страновой риск, — кредитно-дефолтные свопы СDS (страховка от дефолта на пятилетние евробонды Украины) — также снизился к началу апреля со своего исторического максимума в 5304 пункта (10 марта 2009 года) до 3817 пунктов, или на 28%.

Стоит отметить, что с середины марта уменьшилась доходность не только государственных долговых бумаг, но и многих корпоративных евробондов.

Так, за последние три недели доходность по бондам банка «Форум» (с погашением в 2009 году) снизилась на 7% — до 44%, «Азовстали» (2011-й) уменьшилась на 10% — до 76%, ПриватБанка (2016-й) рухнула почти на 40% — до 50,6%.

Эксперты полагают, что 20-30%-ное уменьшение значений EMBI+Украина и CDS (кредитно-дефолтных свопов) с одновременным снижением доходности корпоративных евробондов свидетельствует если не о восстановлении доверия, то о появлении интереса к украинским бумагам со стороны западных инвесторов. Кроме этого, евробонды становятся все более популярным инструментом инвестирования среди украинцев, что создает дополнительный спрос на эти бумаги и как результат приводит к снижению их доходности.

Отечественные участники рынка полагают, что основной причиной проблеска оптимизма стал ряд позитивных новостей, касающихся финансового сектора Украины. Во-первых, сальдо платежного баланса второй месяц показывает положительное значение. «Профицита торгового баланса, зафиксированного в январе, не было с сентября 2007 года (за январь-февраль 2009 года положительное сальдо составило 29 миллионов долларов. — «ДЕЛО»). Улучшение состояния внешнеторгового баланса в текущем году хотя и было вполне ожидаемым (ввиду девальвации гривни и снижения внутреннего потребления), однако мало кто ожидал, что улучшения будут так ощутимы и произойдут уже в первые месяцы года. Поэтому выравнивание торгового баланса можно было расценить как позитив», — объясняет аналитик инвесткомпании «Ренессанс Капитал» Анастасия Головач.

Во-вторых, в марте существенно потеплели отношения между Украиной и Международным валютным фондом. И если бы не политические склоки, помешавшие депутатам Верховной Рады проголосовать за три антикризисных законопроекта, то миссия МВФ могла бы возобновить свою работу в Украине уже на следующей неделе.

Кроме этого, в течение всего марта НБУ и правительство наперебой обещали со дня на день начать рекапитализацию банков, что вселяло надежду в стабилизацию банковской системы.

По мнению аналитиков, каждое из этих событий по отдельности не имеет решающего значения для иностранных инвесторов, но то обстоятельство, что эти новости шли одна за другой, позволило создать видимость улучшения ситуации. «Все прекрасно понимают, что основные проблемы Украины — падение производства и девальвация гривни — никуда не делись. Но положительные новости наложились одна на другую, что и подтолкнуло котировки по облигациям вверх», — считает Анастасия Головач.

Несмотря на мартовское снижение доходности украинских евробондов, прогнозировать, что и в апреле эта тенденция сохранится, никто из экспертов не спешит.

«Говорить о том, что все проблемы страны уже решены, однозначно рано. Котировки евробондов и значение CDS по-прежнему свидетельствуют о том, что рынок оценивает риск дефолта Украины и наших эмитентов как достаточно высокий. О каких-то значимых изменениях можно будет говорить ближе к концу года», — полагает руководитель аналитического управления группы компаний «Тройка Диалог» Александр Кудрин.

«Определяющей в апреле будет ситуация с кредитом МВФ. От него зависит не только макроэкономическая ситуация внутри страны, но и оценка риска Украины в глазах западных инвесторов, — считает старший аналитик компании «Astrum Инвестиционный Менеджмент» Сергей Фурса. — Дело в том, что на решение МВФ ориентируются ЕБРР и Мировой банк и отдельные государства, которые могут поддержать некоторые украинские финучреждения и правительство. Также определяющую роль кредит МВФ играет для сохранения стабильности курса гривни. А это основные факторы, на которые ориентируются частные инвесторы».

Таисия Герасимова