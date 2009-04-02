Совокупный доход Ахметова в 2008 г. составил 9,135 млн.грн.

Общая сумма совокупного дохода народного депутата Украины Рината АХМЕТОВА за 2008 год составила 9 млн. 135 тыс. 140,70 грн., в том числе: дивиденды, проценты, роялти - 7 млн. 097 тыс. 664,48 грн. (проценты по депозитам); подарки - 1 млн. 850 тыс. 127, 15 грн; зарплата - 187 тыс. 349, 07 грн. (зарплата народного депутата за 2008 г., которая была перечислена на благотворительные цели).

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Р.АХМЕТОВА Елена ДОВЖЕНКО, такие данные указаны в декларации о доходах, обязательствах финансового характера и имущественном состоянии государственного служащего за 2008 год, поданной Р.АХМЕТОВЫМ в налоговую.

В разделе III «Обязательства финансового характера, в том числе за границей за 2008 год» в перечне обязательств относительно уплаты взносов (платежей) представлены следующие выплаты:

- по договорам найма, аренды - 18 млн. грн. (аренда резиденции с имуществом в г. Донецке);

- на содержание недвижимого имущества, указанного в разделах IV,V - 253 тыс. 840,55 грн. (коммунальные платежи, обслуживание технических систем).

Согласно разделу IV « Сведения о недвижимом имуществе, которое находится в частной собственности», Р.АХМЕТОВ владеет двумя квартирами в Киеве общей площадью 1 242,1 кв.м и гаражом общей площадью 60,8 кв. м.

Сумма денежных средств на счетах в банках и других финансово–кредитных учреждениях (раздел VI, «Сведения о вкладах в банках, ценных бумагах и др. активах») составляет 45 млн. 348 тыс. 160,07 грн. (по состоянию на 01.01.2009 г).

Согласно декларации (раздел II «Доходы, полученные (начисленные) из источников в Украине и за ее пределами»), общая сумма совокупного дохода членов семьи Р.АХМЕТОВА в 2008 году составила 160 тыс. 608,70 грн.(проценты на текущих счетах). Членами семьи Р.АХМЕТОВА являются: жена - Лилия АХМЕТОВА, мать - Някия Насрединовна и двое сыновей - Дамир и Алмир.

В разделе III «Обязательства финансового характера, в том числе за границей за 2008 год» в перечне обязательств относительно уплаты взносов (платежей) представлены следующие выплаты членов семьи: на содержание имущества, указанного в разделах IV,V – 48 тыс. 941,19 грн. (коммунальные платежи).

Члены семьи владеют (разделы IV, V) жилой недвижимостью общей площадью 435 кв. м и двумя автомобилями: Даймлер 240 и Хонда CR-V.

Сумма денежных средств членов семьи на счетах в банках и других финансово – кредитных учреждениях (раздел VI, «Сведения о вкладах в банках, ценных бумагах и др. активах») составляет 6 млн. 573 тыс. 421,07 грн. (по состоянию на 1 января 2009 г).

Как прокомментировала пресс-секретарь Р.АХМЕТОВА Елена ДОВЖЕНКО, "общая сумма совокупного дохода г-на АХМЕТОВА за отчетный 2008 год, как и за 2007г., среди прочего во многом зависит от политики распределения прибыли компании СКМ, основным акционером которой он является. В 2008 году на общем собрании акционеров Р.АХМЕТОВ принял решение направить всю прибыль компании СКМ за 2007 год (19 528 944, 4 тыс. грн.) на развитие бизнеса и дивиденды не получать.

Ряд СМИ как украинских, так и зарубежных, публикуя различные рейтинги, оперируют терминами «состояние» и «капитализация компаний»". Важно отметить, что под «состоянием», как правило, подразумевается стоимость бизнеса, его капитализация. Стоимость компаний в таких рейтингах, с одной стороны, определяется весьма субъективно, а с другой – не имеет никакого отношения к размеру доходов акционера как физического лица, добавила Е.ДОВЖЕНКО.