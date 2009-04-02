Блокирование ВР приостановит антикризисную программу

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что блокирование работы парламента фракцией Партии регионов приостановит антикризисную деятельность правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на заседании правительства.

«Мне хотелось бы, чтобы Партия регионов не действовала по принципам сомалийских пиратов: когда они делают свое черное дело и совсем ничего не знают о кризисе, который сегодня существует в мире и в Украине. Блокирование парламента – это приостановление актикризисной законодательной деятельности. И это вред каждому гражданину Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр не исключает, что таким образом Партия регионов пытается нарастить свой политический рейтинг, при этом разрушая страну, прекращая борьбу с кризисом. «Это ложится персональной ответственностью на партию», - считает она.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что Партия регионов выдвигает необоснованное требование о необходимости внесения правительством антикризисной программы. Глава правительства продемонстрировала всему составу правительства и журналистам документ, который она назвала антикризисной программой, отметив при этом, что правительство направило эту антикризисную программу в парламент еще 24 декабря 2008 года.

«Главное требование – это то, что правительство не подало антикризисную программу. Я понимаю, что им сложно на отдыхе ориентироваться в законодательной деятельности», - добавила она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, Партия регионов должна была изучить программу, высказать замечания и внести свои предложения во время ее рассмотрения в сессионном зале парламента.

«Вот уже четыре месяца, как эта программа не включается в повестку дня для рассмотрения. Если Партии регионов интересно работать, то нужно выучить эту антикризисную программу, которую правительство подало еще четыре месяца назад, высказать замечания, подготовить свое видение преодоления кризиса и с учетом предложений Партии регионов принять-таки антикризисную программу, как и ожидает правительство от парламента», - пояснила глава правительства.

В то же время, Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что правительство, несмотря на то, что антикризисная программа не утверждена в Верховной Раде, все это время ее выполняет. «Мы на сегодняшний день выполняем 12 блоков антикризисной программы, выполняются они очень тяжело, и это не означает, что легко стране, легко правительству и легко каждому отдельному человеку. Эти 12 блоков шаг за шагом реализуются», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.