Доходные части госбюджета и Пенсионного фонда перевыполнены

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что доходные части Государственного бюджета и Пенсионного фонда перевыполнены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказала сегодня на заседании Кабинета министров.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО не уточнила размеры перевыполнения.

“Страна живет нормально, с бюджетом, выплачены все пенсии, выплачены все зарплаты работникам бюджетных организаций”, - сказала премьер.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины прогнозирует выполнение в марте доходной части общего фонда Государственного бюджета на 100%.

Как заявил 6 марта на брифинге заместитель министра финансов Украины Владимир МАТВИЙЧУК, бюджетной росписью на март доходы общего фонда Госбюджета запланированы на уровне 13,5 млрд. грн.

По состоянию на 5 марта сумма поступлений составила 0,465 млрд. грн.

При этом в Минфине отмечают, что они ожидают основную часть поступлений в Госбюджет в последней декаде марта.

Справка УНИАН. На 2009 год доходы Государственного бюджета Украины установлены на уровне 238,931 млрд. грн. (в том числе общего фонда – 183,698 млрд. грн.), расходы – 267,32 млрд. грн. (в том числе общего фонда – 193,285 млрд. грн.). Это предусмотрено в Законе «О Государственном бюджете Украины на 2009 год», обнародованном в официальной прессе.

Предельный размер дефицита Госбюджета установлен на уровне 31,105 млрд. грн., в том числе дефицит общего фонда – 9,170 млрд. грн. Предельный размер государственного долга Украины на 31 декабря 2009 года установлен на уровне 192,924 млрд. грн. (на 31 декабря 2008 года этот показатель был запланирован на уровне 89,138 млрд. грн.).

Бюджет рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей на 2009 год: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.

По итогам текущего года дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины составит 13 млрд. 53 млн. 39,7 тыс. грн.: доходная часть – 151 млрд. 89 млн. 52,8 тыс. грн., расходная часть – 164 млрд. 142 млн. 92,5 тыс. грн.

Бюджет Пенсионного фонда Украины утвержден постановлением Кабинета министров (№235 от 11 марта 2009 г.) «Об утверждении бюджета Пенсионного фонда Украины на 2009 год» и размещен в газете «Урядовый курьер» (№52 от 24 марта 2009 г.).

Согласно постановлению правительства, покрытие дефицита бюджета фонда на выплату пенсий будет осуществлено средствами Государственного бюджета.