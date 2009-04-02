Украина, Молдова и Киргизия - лидеры СНГ

Наибольший спад промышленного производства среди стран СНГ по итогам января-февраля 2009 г. зафиксирован в Украине - 32,8%, в Молдавии - 26,3%, в Киргизии - 25,1% по отношению к аналогичному прошлогоднему периоду.

Об этом свидетельствует поступившая сегодня в ПРАЙМ-ТАСС информация Межгосударственного статистического комитета СНГ.

Россия по итогам января-февраля 2009 г. заняла 4-е место среди стран СНГ по темпам промышленного спада – показатель составил 14,6%.

Промышленное производство в Армении сократилось на 9,7%, в Таджикистане – на 6,6%, в Казахстане – на 3,2%, в Азербайджане - на 2,6% и в Белоруссии – на 2,3%.

В среднем по странам СНГ промышленное производство в январе-феврале 2009 г. сократилось на 15% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Отсутствуют данные о динамике промышленного производства по Грузии, находящейся в процессе выхода из СНГ, Туркмении и Узбекистану.

В среднем по странам СНГ валовой внутренний продукт /ВВП/ в январе-феврале 2009 г. сократился на 10% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

Как сообщал УНИАН, в начале 2009 года Государственный комитет статистики Украины в связи с переходом на международные стандарты отказался от практики публикации ежемесячных данных по расчету ВВП в пользу подачи ежеквартальных отчетов. В то же время, Госкомстат ежемесячно публикует данные относительно динамики отдельных видов экономической деятельности.

По данным Департамента экономического анализа и прогнозирования Национального банка Украины, в феврале продолжилось существенное падение индекса производства базовых отраслей с незначительным его замедлением - до 29,9% (в годовом исчислении), по сравнению с 32% в январе 2009 года.