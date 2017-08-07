Нацбанк перечислил в бюджет еще 5 миллиардов прибыли

Национальный банк Украины сегодня, 7 августа, перечислил в государственный бюджет пятый транш своей прибыли в размере 5 миллиардов гривень, сообщается на странице регулятора в сети Facebook.

Читайте такжеГосударственный "Ощадбанк" за год перечислил в бюджет 2,3 миллиарда налогов

Согласно сообщению, из общей суммы прибыли в 44,4 миллиарда гривень, которая должна быть перечислена в Государственный бюджет Украины в течение этого года, регулятору осталось перечислить еще 14,4 миллиарда гривень.

НБУ отметил, что график перечисления прибыли в государственный бюджет согласован с Министерством финансов Украины, предусматривает ежемесячные транши на сопоставимую сумму до конца этого года. Подобные транши призваны сгладить влияние изменений объема средств правительства на колебания ликвидности банковской системы и способствовать достижению инфляционных целей НБУ.

Как сообщал УНИАН, с начала года уже было перечислено четыре транша прибыли НБУ (21 апреля, 10 мая, 8 июня и 7 июля) на общую сумму 25 миллиардов гривень.