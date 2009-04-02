Нацвалюты во взаиморасчетах Украины и РФ - позитив

Переход на национальную валюту во взаиморасчетах между Украиной и Россией позитивно отразится на экономике обеих стран, будет способствовать минимизации последствий мирового финансового кризиса и обезопасит от рисков колебания американского доллара.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказала глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, народный депутат от БЮТ Наталья КОРОЛЕВСКАЯ на заседании комитета.

При этом она отметила, что переход на расчеты в национальной валюте – современная тенденция, характерная для многих стран. «Неконтролируемая эмиссия доллара в США способствует экспорту инфляции в другие страны и усилению рисков для национальных экономик», – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Идеальным шагом, по ее мнению, был бы переход на национальные валюты со всеми торговыми партнерами Украины «в объемах не менее половины экспортно-импортных операций».

«Мы должны максимально стимулировать развитие двусторонних и многосторонних отношений за счет расчетов в национальных валютах. Мы должны стимулировать применение резервных региональных валют других стран, чтобы тем самым минимизировать потери от превалирования доллара», – подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.