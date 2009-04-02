ЕЦБ может понизить ключевую ставку до 1%

Европейский центральный банк может сократить сегодня ключевую ставку рефинансирования до 1% в целях борьбы со спадом в мировой экономике, сообщает Bloomberg.

Аналитики полагают, что ЕЦБ после сегодняшней встречи во Франкфурте понизит ставку рефинансирования на 0,5 процентного пункта.

Как сообщал УНИАН, президент ЕЦБ Жан-Клод ТРИШЕ в конце марта т.г. заявил, что Европейский центральный банк может еще больше снизить процентную ставку, однако ставка ЕЦБ по депозитам находится уже на крайне низком уровне. Он отметил, что ЕЦБ может и дальше продолжать использовать нетрадиционные меры для поддержания банковской системы.

По словам Ж.-К.ТРИШЕ, нежелательно, чтобы учетная ставка снизилась до нуля. Он уточнил, что существует ряд препятствий, связанных с политикой ставок, намеренно помещенных на нулевой уровень.

Напомним, в начале марта 2009г. ЕЦБ снизил учетную ставку на 0,5 процентного пункта - до 1,5%. До этого банк снижал свою ставку 15 января с.г. - тогда она была сокращена с уровня 2,5% на 0,5 процентного пункта.