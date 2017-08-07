Кредиты обанкротившегося "Платинум Банка" перешли в другой банк

"Кредобанк" 4 августа приобрел портфель розничных кредитов обанкротившегося "Платинум Банка".

Читайте такжеФонд гарантирования утвердил реестры кредиторов "Инвестбанка" и "Платинум Банка"

Об этом говорится в сообщении на сайте "Кредобанка".

"Сообщаем о том, что 4 августа 2017 между публичным акционерным обществом «Платинум Банк» и ОАО «Кредобанк» заключен договор об уступке прав требования по договорам, заключенным между ОАО «Платинум Банк» и его клиентами. Начиная с 4 августа 2017 новым кредитором по вышеуказанным договорам является ОАО «Кредобанк», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, почти 95,5% кредитов юридических лиц в ликвидируемом «Платинум Банке» на общую сумму 2,686 млрд грн были выданы связанным лицам, при этом 95,7% кредитов юрлиц не обслуживаются.

Национальный банк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации «Платинум Банка» 24 февраля 2017 года. С 11 января в банке работала временная администрация. «Платинум банк» работал на рынке Украины с 2005 года. Ключевыми владельцами финучреждения НБУ признал Бориса Кауфмана и Григория Гуртового.