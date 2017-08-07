Международные резервы Украины сократились до $17,8 миллиарда

Международные резервы Украины на 1 августа 2017 года составили 17,795 млрд долл. США в эквиваленте, что на 0,97% ниже показателя на 1 июля.

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"Незначительное изменение объема резервов произошло прежде всего из-за расходов на обслуживание государственного долга. В целом резервы находятся на уровне на 15% выше, чем в начале текущего года", - сообщается на сайте Национального банка Украины.

В сообщении отмечается, что в июле в резервы поступили 157,9 млн долл. США от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), деноминированных в валюте, средства от покупки НБУ валюты на межбанке в размере 64,7 млн долл.

В то же время в июле НБУ провел валютный аукцион, в ходе которого продал 34,9 млн долл. США. Выход Национального банка с продажей валюты был связан с необходимостью сгладить чрезмерные колебания на межбанковском валютном рынке.

Кроме того, средства из резервов в июле использовались для платежей правительства по обслуживанию и погашению валютного государственного долга в сумме 579,4 млн долл. США.

Также сообщается, что текущий объем международных резервов покрывает 3,7 месяца будущего импорта и достаточен для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Как сообщал УНИАН,международные резервы Украины на 1 июля 2017 года составили 17,97 млрд долл. США в эквиваленте, что на 2% выше показателя на 1 июня.

По прогнозам НБУ, уровень международных резервов составит 21,1 млрд долл. на конец 2017 года и 26,2 млрд долл. на конец 2018 года, при этом определяющим фактором для прогноза остается продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом и получение связанного с программой МВФ финансирования.