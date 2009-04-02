Госбюджет в первом квартале выполнен на 101,3%

В государственный бюджет Украины по итогам первого квартала поступило, без учета возмещения НДС и собственных поступлений бюджетных организаций в Спецфонд, 43,8 млрд. грн., что составляет 101,3% плана.

Как передает корреспондент УНИАН, такие оперативные данные сообщила на брифинге журналистам председатель Государственного казначейства Украины Татьяна СЛЮЗ.

Она уточнила, что в общий фонд госбюджета к 1 апреля поступило 34,4 млрд., в специальный фонд – 9,4 млрд. грн.

За март поступления в Госбюджет составили 17,9 млрд. грн., из них в общий фонд - 12,8 млрд. грнд., в спецфонд – 5,1 млрд. грн.

Отметим, на 2009 год доходы Государственного бюджета Украины установлены на уровне 238,931 млрд. грн. (в том числе общего фонда – 183,698 млрд. грн.), расходы – 267,32 млрд. грн. (в том числе общего фонда – 193,285 млрд. грн.). Предельный размер дефицита Госбюджета установлен на уровне 31,105 млрд. грн.

Так же, по словам Т.СЛЮЗ, в первом квартале текущего года государство возместило предприятиям 7,1 млрд. грн. налога на добавленную стоимость.

При этом она уточнила, что зернотрейдерам возмещено 935 млн. грн. НДС.

Напомним, по информации Государственной налоговой администрации Украины, по состоянию на 23 февраля т.г. сумма невозмещенного налога на добавленную стоимость (НДС) составляла около 3 млрд. грн. (на 1 января 2008 г. эта сумма составляла 4,2 млрд. грн.).

Как сообщила председатель Государственного казначейства, в Стабилизационном фонде Украины на сегодняшний день сконцентрировано 5,5 млрд. грн.

“Есть средства Стабилизационного фонда, которые находятся на едином казначейском счету, и на сегодняшний день с учетом отчислений, которые мы провели в этом году, эта сумма составляет ориентировочно около 5,5 млрд. грн.”, - сказала Т.СЛЮЗ.

31 октября 2008 г. Верховная Рада приняла закон о первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса. 3 ноября документ подписал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Законом предусматривается за счет сверхплановых поступлений от приватизации государственного имущества в 2008 году и поступлений этих средств в полном объеме в 2009 году, а также целевого размещения государственных ценных бумаг создать Стабилизационный фонд, средства которого будут использоваться в порядке, установленном Кабинетом министров Украины по согласованию с комитетами ВР по вопросам финансов и банковской деятельности и по вопросам бюджета.

По словам премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, предусматривается, что средства Стабилизационного фонда в размере почти 5 млрд. грн. будут использованы на удешевление кредитов для АПК, 5 млрд. грн. – в поддержку угольного производства, а также на финансирование подготовки к Евро-2012.