Нацбанк впервые за два месяца купил на межбанке $50 миллионов

Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 7 августа, купил у банков 50 миллионов долларов.

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Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 25,7866 гривни/доллар, а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 74,6 миллиона долларов.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 15:00 составил 25,7850 гривни/доллар, участники рынка заключили 358 сделок на 294,78 миллиона долларов.