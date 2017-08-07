Курс биткоина впервые превысил $3,4 тысячи

Курс самой популярной криптовалюти Bitcoin (биткоин) вновь побил свой исторический рекорд, поставленный всего два дня назад, сообщает Новое время.

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"Сегодня стоимость биткоина начала резко увеличиваться после обеда и превысила показатель в 3400 долларов за монету, вплотную приблизившись к 3450 долларов. На момент написания материала курс биткоина колебался около 3420 долларов", - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно биржевым данным coinmarketcap, капитализация биткоина также достигла рекорда и впервые в истории превысила 55 миллиардов долларов.

Напомним, что минувшие выходные стали знаковыми для биткоина, курс которого установил новый исторический рекорд более 3300 долларов за монету. Два дня назад, 5 августа, стоимость криптовалюты достигала 3359 долларов.

До этого, последний раз криптовалюте удавалось преодолеть отметку в 3000 долларов в июне этого года, после чего курс биткоина несколько раз падал и снова поднимался.

Также сообщалось, что во вторник, 1 августа произошел так называемый форк (разделение) биткоина, который вызвал серьезную волатильность в этот день. В результате этого образовались две криптовалюты - оригинальный Bitcoin (BTC) Bitcoin Cash (BCC/BCH).