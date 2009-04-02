Рекапитализировать смогут максимум 8 комбанков

Национальный банк Украины считает возможным рекапитализировать максимум 8 коммерческих банков.

Об этом в комментарии УНИАН заявил первый заместитель главы НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ.

При этом он сообщил, что НБУ пока не подготовил для правительства официальный перечень банков, требующих рекапитализации.

“Мы пока работаем в этом направлении. Работа новая и, соответственно, много вопросов, которые не урегулированы, в частности касаемо оценки капитала, порядка удовлетворения требований и т. д.», - сказал А.ШАПОВАЛОВ.

При этом он высказал надежду, что Нацбанк сможет завершить эту работу и подать в Кабмин список банков для рекапитализации в течение 10 дней.

А.ШАПОВАЛОВ сообщил, что на сегодняшний день по тем критериям, которые определил НБУ, претендовать на рекапитализацию могут 26 банков.

“Могу сказать, что 26 банков по тем критериям, которые мы определили, могут претендовать на рекапитализацию. Но, по нашим оценкам, максимальное число таких банков может быть 8, это - максимальное количество, которое, скорее всего, пойдет на рекапитализацию”, - сказал А.ШАПОВАЛОВ. При этом он не уточнил, о каких именно банках идет речь.

Вместе с тем, источники в Нацбанке уточнили УНИАН, что прежде всего рекапитализацию планируется банков “Надра”, “Укрпромбанк” и “Финансы и кредит”.

Напомним, как сообщалось на сайте Министерства экономики Украины со ссылкой на главу ведомства Богдана ДАНИЛИШИНА, правительство намерено единолично иметь контрольный пакет первых двух рекапитализированных банков.

«Относительно капитализации банков - уже в ближайшее время правительство выкупит не менее чем 50%+1 акция и капитализирует первые два коммерческих банка, и начнет процесс их оздоровления», - отметил министр.

Согласно Порядку рекапитализации коммерческих банков, государство может принимать участие в капитализации банка при условии, если ему передается, единолично или вместе с другим инвестором, в случае заключения договора о совместном участии в капитализации банка, не менее 50% плюс одна акция.

На сегодня официально обнародованы инициативы нескольких банков по участию в их капитале государства. Среди них: банк «Надра», «Укрпромбанк», «Родовид Банк» (в них введены временные администрации), а также, по инициативе акционеров - банк «Финансы и Кредит» и «Укргазбанк».

Согласно Порядку рекапитализации коммерческих банков, Кабинет министров будет принимать участие в капитализации негосударственных банков лишь в случае введения в них временной администрации.

В Госбюджете Украины на 2009 год на рекапитализацию банков заложено 44 млрд. гривень (1 долл. – 7,70 грн.). Эта сумма, по согласованию с Международным валютным фондом, не будет включаться в сумму государственного долга страны.