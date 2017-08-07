Экс-глава правления "ЮСБ Банка" заявил о преследованиях и попытках дискредитации

Экс-председатель правления ПАО "Юнион Стандард Банк" (ЮСБ Банк, Union Standard Bank, Киев) Евгений Кандидатов заявляет о безосновательном уголовном преследовании, направленном на его дискредитацию как свидетеля в уголовном деле в отношение бывших руководителей банка, сообщает Обозреватель.

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Как сообщил адвокат Руслан Кириленко, представляющий интересы Кандидатова, "группа лиц, причастных к доведению до банкротства ПАО "Юнион Стандард Банк" с помощью давления на судебные и правоохранительные органы начала информационную кампанию, целью которой является дискредитация бывшего председателя правления банка".

По словам адвоката, эти лица во главе с бывшим главным управляющим директором ЮСБ Банк Фридрихом Поллаком и его советником Петром Деметером, "будучи фактическими виновниками в причинении банку ущерба в размере 400 миллионов гривень, используют все доступные им механизмы, вплоть до коррупционных, чтобы переложить свою вину на бывшего председателя правления".

"Нет никаких доказательств причастности экс-председателя правления Кандидатова, кроме показаний самого Поллака, которые и легли в основу обвинения. Суть обвинения сводится к безосновательному утверждению кредитов корпоративным клиентам банка. Особый интерес в этом вызывает тот факт, что департамент по работе с юридическими лицами возглавлял сам Поллак и он являлся равноправным членом кредитного комитета банка. Но на самостоятельное утверждение значительных сумм кредитов ни у кого из правления не было полномочий", - подчеркнул Кириленко.

Адвокат утверждает, что Поллак, являющийся изначально основным фигурантом данного уголовного производства, а также другого производства, начатого по факту присвоения 180 тысяч долларов, заказал кампанию для формирования негативного общественного мнения в отношении Кандидатова, чтобы таким образом настроить против него правоохранительные и судебные органы.

Также он обратил внимание, что при избрании меры пресечения в отношении Кандидатова Печерский районный суд г. Киева внимательно изучил сложившиеся обстоятельства, изложенные выше, и отказал в удовлетворении ходатайства о заключении под стражу.

Как сообщалось ранее, что ПАО "Юнион Стандард Банк" был основан в 1994 году. На 1 июля 2015 года по размеру общих активов занимал 77-е место (799,4 миллиона гривень) среди 127 действовавших на то время в стране банков.

Правление НБУ 2 октября 2015 года отнесло банк к категории неплатежеспособных. 25 декабря 2015 года НБУ по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ПАО "Юнион Стандард Банк". Денежные средства вкладчикам были выплачены за счет средств банка, без привлечения государственных средств ФГВФЛ.