В докладе ООН назвали условия достижения Украиной устойчивого роста экономики

Украина должна в течение следующих 15 лет как минимум удвоить реальный ВВП, а также довести занятость трудоспособного населения до 70% для достижения устойчивого экономического роста, который отвечает целям развития Организации Объединенных Наций.

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Об этом сообщается в национальном докладе ООН, подготовленном Министерством экономического развития и торговли.

"Определенное оживление экономической активности, которое наблюдалось в 2016 году, является незначительным. Украина и в дальнейшем нуждается в системных институциональных и глубоких структурных реформах, запуске масштабных технологических преобразований. Приоритетной задачей экономической политики, которой должно подчиняться все остальное, является обеспечение в течение следующих 15 лет реального роста валового внутреннего продукта минимум вдвое с одновременным повышением уровня занятости населения трудоспособного возраста до 70%", - говорится в докладе.

При этом факторами достижения этой цели должны стать создание высокотехнологичных конкурентоспособных производств, увеличение внутреннего спроса за счет доходов населения и инвестиций, поддержка экспорта с высокой добавленной стоимостью и реализация инфраструктурных проектов, а также быстрое наращивание производительности агропромышленного комплекса.

Как сообщал УНИАН, по данным Минэкономразвития, валовой внутренний продукт Украины в январе-июне 2017 года вырос на 2,5%. В 2016 году ВВП Украины вырос на 2,3%. Международный валютный фонд ожидает роста ВВП Украины в 2017 году на 2%, в 2018 – на 3,2%, в 2019 – на 3,5%.

Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП в 2017 году на уровне 1,8%. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, Украина из-за агрессии России потеряла более 16% ВВП.

По данным Госстата, занятость среди трудоспособного населения в первом квартале 2017 года составила 63,3%.