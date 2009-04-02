Стабфонд располагает 5,5 млрд. грн.

В Стабилизационном фонде Украины на сегодняшний день сконцентрировано 5,5 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге журналистам сообщила председатель Государственного казначейства Татьяна СЛЮЗ.

“Есть средства Стабилизационного фонда, которые находятся на едином казначейском счету, и на сегодняшний день с учетом отчислений, которые мы провели в этом году, эта сумма составляет ориентировочно около 5,5 млрд. грн.”, - сказала Т.СЛЮЗ.

Справка УНИАН. 31 октября 2008 г. Верховная Рада приняла закон о первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса. 3 ноября документ подписал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Законом предусматривается за счет сверхплановых поступлений от приватизации государственного имущества в 2008 году и поступлений этих средств в полном объеме в 2009 году, а также целевого размещения государственных ценных бумаг создать Стабилизационный фонд, средства которого будут использоваться в порядке, установленном Кабинетом министров Украины по согласованию с комитетами ВР по вопросам финансов и банковской деятельности и по вопросам бюджета.

По словам премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, предусматривается, что средства Стабилизационного фонда в размере почти 5 млрд. грн. будут использованы на удешевление кредитов для АПК, 5 млрд. грн. – в поддержку угольного производства, а также на финансирование подготовки к Евро-2012.