Колебание евро, проблемные кредиты украинцев и новые санкции против РФ: экономические итоги недели (инфографика)

НБУ оценил приток прямых иностранных инвестиций в июне в $630 млн, из них $400 млн — в банковский сектор. Также Нацбанк оценил долю проблемных кредитов в 58% совокупного портфеля банков. Количество тендеров в ProZorro достигло 1 млн, система за год сэкономила государству 19 млрд грн.

Что же касается международной экономики, в последнее время наблюдаются колебания на валютном рынке: стоимость евро против доллара США повысилась с начала года на 13%, до уровня 1,18. Турция во II квартале получила $5,4 млрд дохода от 8,9 млн туристов, из них 214 тыс. — 4-й результат в мире после России, Германии, Ирана.

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Технологическая революция оставила позади постиндустриальных игроков: Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Facebook с совокупной капитализацией $3 трлн. вытеснили нефтяные компании из ТОП-5 мировых лидеров по капитализации. К тому же, стоимость новой криптовалюти BitcoinCash выросла с $300 до $558, капитализация превысила $9 млрд.

И пока в Украине за год импортировано свыше 50 тыс. легковых авто б/у по сниженным ставкам акциза, в ЕС в июне на 54% выросли продажи новых электрокаров до 102,6 тыс. авто.