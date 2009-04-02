НБУ считает возможной рекапитализацию 8 банков

Национальный банк Украины считает возможной рекапитализацию максимум 8 коммерческих банков.

Об этом в комментарии УНИАН заявил первый заместитель главы НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ.

При этом он сообщил, что НБУ пока не подготовил для правительства официальный перечень банков, требующих рекапитализации.

“Мы пока работаем в этом направлении. Работа новая и соответственно много вопросов, которые не урегулированы, в частности оценка капитала, порядок удовлетворения требований и т. д.», - сказал А.ШАПОВАЛОВ.

Он выразил надежду, что Нацбанк сможет завершить эту работу и подать в Кабмин список банков для рекапитализации в течение 10 дней.

А.ШАПОВАЛОВ сообщил, что на сегодняшний день по тем критериям, которые определил Нацбанк, претендовать на рекапитализацию могут 26 банков.

“Могу сказать, что 26 банков по тем критериям, которые мы определили, могут претендовать на рекапитализацию. Но по нашим оценкам максимальное число таких банков может быть – 8. Это максимальное количество, которое, скорее всего, пойдет на рекапитализацию”, - сказал А.ШАПОВАЛОВ.

При этом он не уточнил, о каких именно банках идет речь.

Вместе с этим источники в Нацбанке сообщили УНИАН, что прежде всего рекапитализацию планируется провести в банках “Надра”, “Укрпромбанк” и “Финансы и кредит”.

Как сообщал УНИАН, в Госбюджете Украины на 2009 год на рекапитализацию банков заложено 44 млрд. гривень (1 долл. – 7,70 грн.). Эта сумма, по согласованию с Международным валютным фондом, не будет включаться в сумму государственного долга страны.

Кабинет министров Украины совместно с Европейским банком реконструкции и развития, Всемирным банком, Международным валютным фондом и Национальным банком Украины разработали порядок рекапитализации коммерческих банков. В результате рекапитализации государство сможет приобретать часть акций банков для того, чтобы покрыть их убытки и дать возможность банковской системе работать в нормальном режиме.

Согласно Порядку рекапитализации коммерческих банков, Кабинет министров будет принимать участие в капитализации негосударственных банков лишь в случае введения в них временной администрации. Документом предусмотрено, что государство может принимать участие в капитализации банка при условии, если ему передается, единолично или вместе с другим инвестором, в случае заключения договора о совместном участии в капитализации банка, не менее 50% плюс одна акция.