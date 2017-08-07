В Украине еще один банк намерен отказаться от банковской лицензии

Акционеры банка на общем собрании рассмотрят вопрос прекращения банковской деятельности финучреждением.

Акционеры "Апекс-банка" на общем собрании 23 августа рассмотрят вопрос прекращения банковской деятельности финансовым учреждением. Читайте такжеДоля "неработающих" кредитов выросла почти до 60% - НБУ Об этом говорится в повестке дня собрания акционеров финучреждения. "Прекращение осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица", - говорится в повестке собрания. Справка УНИАН. "Апекс-Банк" работает на рынке Украины с 2009 года. По информации НБУ основным владельцев банка является гражданин Украины Евгений Кузнецов.

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