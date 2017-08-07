Нацбанк укрепил официальную гривню к доллару и евро

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 8 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2578,4907 (7 августа – 2584,2893)

100 EUR – 3041,8455 (7 августа – 3067,0345)

10 RUR – 4,2932 (7 августа – 4,2837)

Читайте такжеНацбанк впервые два месяца купил на межбанке $50 миллионов

Как сообщал УНИАН, 7 августа котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,76/25,78 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,3736/30,3946 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4342/0,4349 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,7851 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 410 сделок на сумму 340,10 миллиона долларов.