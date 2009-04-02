Эксперт: эмиссия НБУ создает инфляционное давление на гривню

Увеличение доли облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в структуре портфеля активов Национального банка Украины (НБУ) может свидетельствовать о том, что существенный разрыв между расходной и доходной частями государственного бюджета в марте был профинансирован за счет эмиссии гривни, считают аналитики компании Аstrum Investment Management.

Как говорится в обнародованном в четверг пресс-релизе компании, эмиссия Нацбанка создает инфляционное давление на гривню и косвенно влияет на истощение резервов НБУ.

Как сообщалось, с 23 по 30 марта НБУ увеличил в своем портфеле объем ОВГЗ на 3,885 млрд. гривен – с 14,420 млрд. гривен до 18,305 млрд. гривен. Правительственные бумаги выкуплены одним из государственных банков, с последующим их предъявлением для выкупа Нацбанку.

Сегодня премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила о перевыполнении по доходам Государственного бюджета и Пенсионного фонда, при этом, не уточнила параметров перевыполнения.

В Аstrum Investment Management отмечают, что параллельно с эмиссией произошло сокращение объема продажи валюты по льготному курсу на аукционах. Так, вчера НБУ продал с аукциона коммерческим банкам только 27 млн. долларов, тогда как 16 марта объем продаж достиг 46 млн. долл. «По нашему мнению, во избежание слишком быстрого истощения валютных резервов Национальный банк будет сокращать объемы продаваемой с аукционов валюты, а также, вероятно, допустит девальвацию гривни», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, по данным Счетной палаты Украины, в январе-феврале 2009 года доходы общего фонда Государственного бюджета составили 21,6 млрд. гривен или 95% от планового показателя, расходы – 23,6 млрд. гривен, или 92,2% от плана.

На 2009 год доходы Государственного бюджета Украины установлены на уровне 238,931 млрд. грн., расходы – 267,32 млрд. грн.

Предельный размер дефицита Госбюджета установлен на уровне 31,105 млрд. грн.

Предельный размер государственного долга Украины на 31 декабря 2009 года установлен на уровне 192,924 млрд. грн. (на 31 декабря 2008 года этот показатель был запланирован на уровне 89,138 млрд. грн.).