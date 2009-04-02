На сегодняшний день в Украине отмечается тенденция по снижению инфляции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Государственного комитета статистики Александр ОСАУЛЕНКО в комментарии журналистам сегодня.

Он отметил, что такой вывод можно сделать по предварительным анализам данных статистики за март по сравнению с февралем т.г..

“Оперативные данные показывают тенденцию по снижению инфляции”, - сказал А.ОСАУЛЕНКО.

При этом А.ОСАУЛЕНКО он отметил, что окончательные данные инфляции за март будут 6 апреля.

Справка УНИАН. В Украине в феврале к январю 2009 года зафиксирована инфляция на уровне 1,5%, в феврале т.г. к февралю 2008 года инфляция составила 20,9%.

По данным Госкомстата, с начала текущего года (за январь-февраль 2009 года к декабрю 2008 года) рост потребительских цен составил 4,4%. Индекс потребительских цен за январь-февраль 2009 года, по сравнению с соответствующим периодом 2008 года, увеличился на 21,6%.