В банках средний курс доллара без изменений

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по цене 8,21 грн., продают – по 8,29 грн. Средний курс покупки-продажи наличного доллара сохранен без изменений с 1 апреля. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 8,05-8,26 грн., по продаже – 8,265-8,32 грн.

Сегодня украинские банки покупают евро в среднем по цене 10,77 грн., продают – по цене 11,09 грн. (курс покупки/продажи евро почти не изменился по сравнению 1 апреля). Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,55-10,96 грн., по продаже евро - в пределах 10,98-11,20 грн.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня составил в среднем 0,2237 грн., продажи – 0,2507 грн. (курс почти не изменился по сравнению с 1 апреля). Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,242 грн., по продаже – 0,24-0,27 грн.

Столичные банки покупают доллары в среднем по 8,22 грн., продают – по 8,28 грн. (курсы почти не изменились с 1 апреля). Средний курс покупки евро в киевских банках повысился на 0,5% - до 10,10,84 грн. , продажи – незначительно уменьшился и составляет 11,09 грн.

Курс покупки/продажи российского рубля в среднем по банкам почти не изменился, по сравнению с 1 апреля, и составил на сегодня 0,2235/0,2554 грн.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 8,17/8,30 грн., евро – 10,70/11,10 грн., рубль – 0,21/0,24 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,15/8,35 грн., евро – 10,60/11,20 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 8,18/8,25 грн., евро – 10,83/11,03 грн., рубль – 0,24/0,25 грн.

Официальный курс гривни к доллару США на сегодня, 2 апреля, составляет 7,70, к евро – 10,19942, к российскому рублю – 0,22683.