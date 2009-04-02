Уставные капиталы Укрэксимбанка и Ощадбанка будут увеличены

Кабинет министров Украины сегодня на заседании принял решение об увеличении уставных капиталов «Укрэксимбанка» и "Ощадбанка" соответственно на 300 млн. грн. и 650 млн. грн., но это решение вступит в силу только после позитивного заключения Национального банка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности главы Правления НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Решение принято, но еще должны продолжиться консультации, поскольку в соответствии с законом, для принятия такого решения необходимо позитивное заключение Национального банка. Учитывая, что к нам соответствующее обращение правительства поступило только сегодня, то понятно, что и заключения такого нет», - сказал А.ШАПОВАЛОВ.

При этом он подчеркнул, что решение принято, но вступит в силу только после согласования с Национальным банком.

А.ШАПОВАЛОВ также не уточнил, за счет каких средств правительство планирует увеличить уставные капиталы двух государственных банков. «Правительство предлагает за счет ценных бумаг, а Национальный банк – живыми деньгами», - отметил он.

Справка УНИАН. ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом. Активы банка на 1 января 2009 года составили 48,325 млрд. грн., обязательства – 43,819 млрд. грн., собственный капитал – 4,506 млрд. грн.

Уставный капитал банка, по состоянию на 4 февраля т.г., – 3,063 млрд. грн.

Также сообщалось, что в начале т.г. уставный капитал "Укрэксимбанка" был увеличен на 3 млрд. 699 млн. 999 тыс. 238,5 грн.

25 февраля т.г. секретарь Наблюдательного совета ОАО «Укрэксимбанк» Андрей МАЙСНЕР сообщил, что банк намерен увеличить уставный капитал на 590,882 млн. грн. – до 7 млрд. 353,5 млн. грн.

Открытое акционерное общество “Государственный ощадный банк Украины” (ОАО “Ощадбанк”) зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины. 100% акций банка принадлежат государству.

Чистая прибыль «Ощадбанка» в 2008 г. увеличилась на 48% – до 306 млн. грн. Активы банка за прошлый год увеличились в 3 раза и на 1 января 2009 года составили 57,788 млрд. грн., обязательства – в 2,5 раза, до 42,316 млрд. грн., собственный капитал – в 7 раз, до 15,472 млрд. грн., уставный капитал – в 15 раз - до 13,892 млрд. грн.