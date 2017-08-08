НБУ изменил размеры корректирующих коэффициентов по залогам банков

Национальный банк Украины утвердил новые размеры корректирующих коэффициентов по видам активов, принимаемых им в качестве обеспечения исполнения обязательств по операциям рефинансирования, операциям прямого репо и операциям по договорам о хранении запасов наличности. Об этом сообщается на сайте регулятора.

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Согласно сообщению, целью применения корректирующих коэффициентов является минимизация потерь Национального банка Украины в случае реализации процентного риска, валютного риска и риска ликвидности, которые приводят к уменьшению справедливой стоимости принятого Нацбанком залога. Корректирующие коэффициенты применяются к справедливой стоимости залога и зависят от ее основных характеристик.

Так, Национальный банк определяет стандартные корректирующие коэффициенты для облигаций внутреннего государственного займа, сгруппированных по таким характеристикам, как валюта номинала, остаточный срок до погашения, размер купона и наличие дополнительных условий (например, индексация или погашение путем амортизации). Корректирующий коэффициент для иностранной валюты и депозитных сертификатов Национального банка Украины оставлен без изменений - 95% и 100% соответственно.

Также утвержден размер предельного уровня уменьшения объема заложенных активов (имущества) на уровне 5%. Это означает, что Национальный банк будет требовать от банка внесения дополнительных активов для обеспечения выполнения обязательств только в случае уменьшения справедливой стоимости залога по операциям рефинансирования, операциям прямого репо или операциям по договорам о хранении запасов наличности с учетом корректирующих коэффициентов больше, чем на 5%. Уменьшение справедливой стоимости залога в пределах 5% будет покрываться за счет корректирующих коэффициентов.

Как сообщал УНИАН, объем задолженности украинских банков перед Национальным банком Украины по выданным кредитам рефинансирования на 1 июля 2017 года составил 65,417 миллиарда гривень, что на 0,8% ниже показателя на 1 июня 2017 года.