Банк «Траст-капитал» реорганизуется в ОАО

Акционеры ЗАО «АКБ «Траст-капитал» на общем собрании 30 марта приняли решение реорганизовать финучреждение в открытое акционерное общество.

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Также отмечается, что с момента вступления в силу Закона Украины «Об акционерных обществах» организационно-правовую форму «открытое акционерное общество» (ОАО) считать «акционерное общество публичного типа» (АОПТ).

В сообщении указывается, что с 11 по 29 мая 2009 года планируется провести обмен акций ЗАО «АКБ «Траст-капитал» на письменные обязательства о выдаче акций ОАО (АОПТ) «АКБ «Траст-капитал». После госрегистрации ОАО (АОПТ) «АКБ «Траст-капитал» и выпуска акций письменные обязательства обменяют на акции ОАО (АОПТ) «АКБ «Траст-капитал».

Справка УНИАН. ЗАО АКБ «Траст-капитал» (г. Киев) зарегистрировано в марте 2004 года.

По данным Национального банка Украины, на 1 января 2009 года более 10% акций банка владели дочернее предприятие компании «СЛВ Энтерпрайзис Лимитед» «СЛВ Энтерпрайзис Украина» – 49,791%, дочернее предприятие компании «Дапекс Трейдинг Лимитед» «Дапекс Трейдинг Украина» - 24,25%.