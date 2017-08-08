Суд подтвердил правомерность признания банка "Михайловский" неплатежеспособным

Киевский апелляционный административный суд Украины подтвердил законность, правомерность и обоснованность решений Национального банка по выводу банка "Михайловский" с рынка, полностью отказав акционеру этого банка в иске. Об этом сообщается на сайте регулятора.

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Согласно сообщению, компания "Экосипан", которая является акционером банка, оспаривала в суде решение регулятора относительно правомерности вывода банка "Михайловский" с рынка.

НБУ напомнил, что суд 15 мая 2017 года удовлетворил иск общества частично и отменил решение Национального банка и Фонда гарантирования вкладов физических лиц о неплатежеспособности банка "Михайловский", введении в него временной администрации и ликвидации. При этом суд отказался обязать НБУ возобновить работу банка "Михайловский".

Национальный банк не согласился с решением суда первой инстанции и подал апелляционную жалобу, которую Киевский апелляционный административный суд 7 августа 2017 года удовлетворил полностью.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины признал банк "Михайловский" неплатежеспособным 23 мая 2016 года. Накануне, 20 мая, глава правления банка Игорь Дорошенко покинул должность, при этом банк провел ряд сомнительных операций по переводу вкладов физлиц со связанных компаний "Кредитно-инвестиционный центр" и "Инвестиционно-расчетный центр", что увеличило нагрузку на Фонд гарантирования на 1 миллиард гривень – до 2,6 миллиарда гривень.