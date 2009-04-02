Межбанк: доллар подешевел

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,2330/8,2980, к 12:00 ценовые уровни скатились к диапазону 8,1850/8,2250. К закрытию цены зафиксировались на уровнях 8,1850/8,2680 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:30 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,7000/7,9000.

Торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2425/0,2460, к 12:00 котировки ушли вниз - 0,2415/0,2440. К закрытию торгов котировки составили 0,2410/0,2430.

На российском валютном рынке курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,5600 (-0,3550).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровней 1,3259/1,3261, к закрытию торгов цены ушли вверх - 1,3383/1,3385. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,9140/11,0061, к 12:00 котировки снизились до 10,8503/10,9094. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровней 10,8503/10,9664.